數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

聯邦當局日前破獲一起ATM騙局，沒收大量物品與金錢。（FBI）

KTLA 5電視報導，聯邦當局日前逮捕近50人，他們與南加州一起有數千名受害者的自動櫃員機（ATM）騙局有關。羅馬尼亞執法部門11月23日與聯邦調查局（FBI）洛杉磯辦事處合作，鎖定羅馬尼亞84個地點。這些地點與一個以ATM竊盜和洗錢犯罪集團有關。

當天行動逮捕48人，沒收100萬元現金和加密貨幣，及11輛車，當局同時找回超過8000個被盜的美國公民信用卡 號碼。

聯邦調查局指出，許多被捕嫌犯與督奪（Florian Tudor）相關聯。督奪被指控為「總部位於墨西哥 坎昆（Cancun），臭名昭彰的暴力ATM竊盜組織Riviera Maya Gang幫派頭目」。

嫌犯透過ATM盜刷方式竊取受害者金錢，透過西歐將資金轉回羅馬尼亞。他們在ATM和銷售點終端機上安裝設備，紀錄持卡者識別碼（PIN），且製造假的信用卡竊取受害者帳戶。

被捕者被指控共謀、銀行詐欺 、身分盜竊重罪和簽證詐欺等。督奪目前因詐欺指控在墨西哥待審，他也在羅馬尼亞面臨謀殺未遂指控。

洛縣警官警告，盜卡設備不容易被發現，要保護自己免於遭到盜竊的方法，包括對PIN和EBT帳號進行保密，輸入時用手遮住，檢查ATM是否有非法安裝的設備，若發現有晃動或看起來鬆動，請勿將卡片插入機器中，且聯繫當地執法部門。

警方並表示，對於EBT卡（食物券卡）用戶，縣或州府絕不會致電或發點信索取使用的EBT卡號或PIN碼，請勿點擊簡訊相關連接，留意可疑網站。民眾可上https://dcba.lacounty.gov/newsroom/understanding-card-skimmers-and-how-to-protect-yourself/了解更多訊息。