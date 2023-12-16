我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大馬商界聞人蔡文傑驚傳猝逝 安卓控股董事經理得年45歲

哈佛名醫、全美最大生育診所創辦人 涉用自己精子讓患者受孕

數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

編譯陳盈霖／即時報導
聯邦當局日前破獲一起ATM騙局，沒收大量物品與金錢。（FBI）
聯邦當局日前破獲一起ATM騙局，沒收大量物品與金錢。（FBI）

KTLA 5電視報導，聯邦當局日前逮捕近50人，他們與南加州一起有數千名受害者的自動櫃員機（ATM）騙局有關。羅馬尼亞執法部門11月23日與聯邦調查局（FBI）洛杉磯辦事處合作，鎖定羅馬尼亞84個地點。這些地點與一個以ATM竊盜和洗錢犯罪集團有關。

當天行動逮捕48人，沒收100萬元現金和加密貨幣，及11輛車，當局同時找回超過8000個被盜的美國公民信用卡號碼。

聯邦調查局指出，許多被捕嫌犯與督奪（Florian Tudor）相關聯。督奪被指控為「總部位於墨西哥坎昆（Cancun），臭名昭彰的暴力ATM竊盜組織Riviera Maya Gang幫派頭目」。

嫌犯透過ATM盜刷方式竊取受害者金錢，透過西歐將資金轉回羅馬尼亞。他們在ATM和銷售點終端機上安裝設備，紀錄持卡者識別碼（PIN），且製造假的信用卡竊取受害者帳戶。

被捕者被指控共謀、銀行詐欺、身分盜竊重罪和簽證詐欺等。督奪目前因詐欺指控在墨西哥待審，他也在羅馬尼亞面臨謀殺未遂指控。

洛縣警官警告，盜卡設備不容易被發現，要保護自己免於遭到盜竊的方法，包括對PIN和EBT帳號進行保密，輸入時用手遮住，檢查ATM是否有非法安裝的設備，若發現有晃動或看起來鬆動，請勿將卡片插入機器中，且聯繫當地執法部門。

警方並表示，對於EBT卡（食物券卡）用戶，縣或州府絕不會致電或發點信索取使用的EBT卡號或PIN碼，請勿點擊簡訊相關連接，留意可疑網站。民眾可上https://dcba.lacounty.gov/newsroom/understanding-card-skimmers-and-how-to-protect-yourself/了解更多訊息。

詐欺 墨西哥 信用卡

上一則

義大利名師訪李興華翡翠金城 設計靈感了解女性

延伸閱讀

洛杉磯盜竊團夥 20分鐘連搶四店鋪

洛杉磯盜竊團夥 20分鐘連搶四店鋪
南加商店迎節日旺季 加強安全措施反盜竊

南加商店迎節日旺季 加強安全措施反盜竊
事故上升、竊盜嚴重…喬州汽車保費1年內漲22%

事故上升、竊盜嚴重…喬州汽車保費1年內漲22%
加拿大袋鼠運送過程上演出逃記 襲警後「落網」

加拿大袋鼠運送過程上演出逃記 襲警後「落網」
市長話金山／支持假日購物 打擊零售竊盜

市長話金山／支持假日購物 打擊零售竊盜
感恩假期 洛警逮11名竊盜犯

感恩假期 洛警逮11名竊盜犯

熱門新聞

在邊境上的中國走線人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

2023-12-13 22:13
爾灣居民衣櫃發現竊賊，手裡拿著一把刀。（KTLA电视台）

爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...

2023-12-10 15:03
嫌疑人Arreanna Ubando被指控，涉嫌盜竊中國遊客的貴重財物。（拉斯維加斯警方）

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

2023-12-13 15:28
乘客抵達LAX時，遭到CBP的檢查。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

沒機票、護照、簽證 他搭國際航班成功飛抵LAX

2023-12-11 18:43
金芳與網友菲茨帕特里克，兩人生前內陸旅行圖片。（友人提供）

警方公布金芳死因：探險失敗熱死

2023-12-13 20:08
南加華人受邀參加Cybertruck交付典禮。（Joy提供）

參加Tesla Cybertruck交付 華人驚歎顛覆皮卡市場

2023-12-12 19:39

超人氣

更多 >
這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調

這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭