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洛杉磯華埠送溫暖 300家庭收獲聖誕好禮

記者朱敏梓/洛杉磯即時報導
現場為小朋友們準備了豐富玩具。（記者朱敏梓／攝影）
現場為小朋友們準備了豐富玩具。（記者朱敏梓／攝影）

華埠服務中心(Chinatown Service Center，CSC)與南加州華人律師協會(Southern California Chinese Lawyers Association，SCCLA)，12月16日（本週六）於華埠國泰銀行停車場舉辦「第37屆華埠佳節送暖」社區活動，現場為超過300多個家庭送上了各式好禮，共同打造社區溫暖節慶氛圍。

當天上午9時前，國泰銀行停車場就排起了長長的隊伍，多數是華裔長者。當天預計有325組受邀的弱勢家庭來到活動現場，華埠服務中心為大家準備了多達幾十種好禮，包括生活必需的米麵油調味品，易儲存的肉類罐頭、新鮮水果以及巧克力、麵包、蛋捲等各種食品。除了食物之外，現場還為小朋友們準備了超250份全新玩具，每一個年齡段的孩童都可以挑選到適合自己的玩具。

華埠服務中心董事會主席吳紹榮(Vinh Ngo)、副主席張志堅(C Joseph Chang)及多位董事會成員、南加州華人律師協會會長Nina Hong出席了本次活動。現場有超百位志工服務民眾，還有志工換上了聖誕老人服裝，為活動增添了濃濃的節日氛圍。

華埠服務中心董事會主席吳紹榮表示，「華埠服務中心每年都和南加州華人律師協會合作，為當地社區提供食物禮袋，今年共有325組弱勢家庭來到現場領取禮袋。華埠服務中心提前對他們進行了資格預審。這些家庭可以排隊挑選自己想要的物品然後帶回家。」

副主席張志堅表示，華埠佳節送暖社區活動是華埠服務中心沿襲了30多年的活動，在每年聖誕期間舉行，在聖誕期間給社區寒冬送暖，為他們送上禮物和玩具，成全他們享有一個快樂的聖誕佳節。華埠今年準備了種類豐富的食物，這也要感謝愛心人士們的慷慨捐贈。

當天活動場地由國泰銀行慷慨提供，除了主辦單位外，美國銀行(Bank of America)成員也助力活動，共襄盛舉。

當天活動大排長龍。（記者朱敏梓／攝影）
當天活動大排長龍。（記者朱敏梓／攝影）
志工為民眾送上食物。（記者朱敏梓／攝影）
志工為民眾送上食物。（記者朱敏梓／攝影）
一位民眾的小推車內裝滿了食物，滿載而歸。（記者朱敏梓／攝影）
一位民眾的小推車內裝滿了食物，滿載而歸。（記者朱敏梓／攝影）
「第37屆華埠佳節送暖」社區活動工作人員合影。（記者朱敏梓／攝影）
「第37屆華埠佳節送暖」社區活動工作人員合影。（記者朱敏梓／攝影）
主辦單位負責人（左起）張志堅、Nina Hong、吳紹榮。（記者朱敏梓／攝影）
主辦單位負責人（左起）張志堅、Nina Hong、吳紹榮。（記者朱敏梓／攝影）

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