河濱美食街新增亞洲風味 華人感覺很親切

年輕人喜愛的漢堡快餐店。（記者啟鉻／攝影）

河濱市中心首家美食街Food Lab集餐飲酒吧於一體，在五年前開張後迅速成為當地居民及旅行探訪者喜愛品嚐美食的地方。近期，這裡再增三家餐飲商家，包括兩家亞洲風味餐飲店，一家漢堡快餐店。目前Food Lab美食街已經有至少四家提供亞洲風味美食、飲品店面。

新增加的餐飲店是日式料理店Maki，有壽司、魚切蓋飯及各式料理及精釀雞尾酒；亞洲飲品店LooseLeaf，包括各式亞洲飲料，新鮮沖泡茶、咖啡 和波霸奶茶等；漢堡快餐店Smash Papas，提供年輕人喜歡的獨特口味多種漢堡、三明治。據了解，這家日式料理店，在南加 有多個分店。據Food Lab工作人員說，亞洲飲品店LooseLeaf業者是華人。Smash Papas店在美食街開業才不到兩周時間。目前在美食街共有約14家餐飲酒吧店面，提供亞洲美食風味、飲品的已經有至少四家，另外兩家分別經營夏威夷美食、日式拉麵店。

為了鼓勵顧客在美食街消費，與美食街相連停車場從原來免費停車90分鐘，改為60分鐘免費，若顧客能提供在美食街消費收據，還可增加30分鐘停車免費時間。同時美食街還提供餐飲指南，由顧客免費領取。記者遇到一位來自洛杉磯縣聖費南度谷Granada Hills的居民Frank Lo，他到河濱市中心探訪後，特意到Food Lab就餐。他表示，有亞洲人喜歡的口味美食餐飲，覺得河濱一下子變得更親切了。

美食街Food Lab於2018年9月初正式開業，佔地約1萬4000平方呎，14個餐飲酒吧店面，幾乎包括各族裔喜歡美食。美食街中間有簡易桌椅。整體裝修富有現代感，符合年輕群體審美需要。據業者表示，在Food Lab經營的商家都是經過挑選，屬於在顧客中享有好口碑的才能進駐。Arteco Partners公司打造美食街，設計風格更適合年輕人群體。