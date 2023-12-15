周德昭過世享年66 南加反獨促統知名僑領

南加僑領周德昭先生過世，享年66歲。（檔案照）

美國南加州 促統論壇總召集人、南加州華人 社團聯合會原共同主席團主席、美中收藏家協會會長周德昭先生，因病醫治無效，於2023年12月15日下午4點15分在美國洛杉磯逝世，享年66歲。

周德昭先生14日因身體不適入住亞凱迪亞南加大 醫院，15日下午搶救無效過世。周先生臨終前，他的太太、兒子、兒媳以及南加州華人社團20多位僑領陪伴在側。

美國南加州華人華僑周德昭先生治喪委員會在15日傍晚發佈的一份聲明表示，周德昭先生是美國著名的德高望重的僑領，是美國反獨促統的一面旗幟，也是著名的收藏家和慈善家。周德昭先生的去世是美國南加州華人僑界和反獨促統事業的重大損失，周德昭先生的去世使南加僑界失去了一位優秀和重要的僑領，失去了一位好戰友和好朋友。

周德昭先生的一位長期友人表示，近日還和他一起吃飯，飯桌上周先生像往常一樣談笑風生，非常開朗，完全看不出健康有什麼問題。沒想到短短幾天，情況急轉直下，令人震驚惋惜。

一位長期友人表示，周德昭近年曾提前舉辦大型答謝宴會，在聖蓋博半島酒家備十多桌高檔次酒席，一一答謝家人和親人以及幫助過他的友人。他當時表示，生命中要感謝的人太多，他真誠感恩，在有生之年當面表達感謝，方能身後無憾。