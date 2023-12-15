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洛縣屋主在家 竊賊翻墻窺視 等1小時照闖

洛杉磯訊
竊賊翻墻闖入洛縣雷克伍一處住宅，當時房主一家人都在裡面。（KTLA 5）
竊賊翻墻闖入洛縣雷克伍一處住宅，當時房主一家人都在裡面。（KTLA 5）

監控畫面捕捉到了12月9日（周六）一名入侵者闖入洛杉磯縣雷克伍（Lakewood）一處住宅的瞬間，當時房主一家人都在裡面。

影音來源：KTLA 5，洛杉磯採訪中心後製

「那是晚上8點30分左右。我和我的妹妹、孫子都在家裡，」房主希米卡戴維斯 (Shimika Davis) 說，「當時我和我的孫子在樓上，竊賊就在我家樓下。」

影片顯示，入侵者爬過受害者後院的牆壁，走到後院門前。他向屋內窺視了近一個小時才破門而入。

戴維斯說，「不幸的是，他是從一扇沒有鎖的門進來的。」

當她在Ring攝像頭應用程式上收到有入侵者的通知時，她決定下樓與他對峙。

「我走到外面，開始對他大喊大叫，他蹲下來，我說，「我看到你了！」」她回憶道，「然後他開始翻墻，從我和鄰居的墻上跳了出去。」

戴維斯表示，整個恐怖的瞬間只持續了幾分鐘，竊賊沒能帶著任何貴重物品逃跑。但這段經歷讓她的家人感到害怕。

戴維斯說，「我感覺被侵犯了，我感到不安。我覺得你的家應該始終是你的安全網，我覺得任何人都不應該違反這一點。」

自從入室盜竊事件發生以來，附近居民一直保持警惕。他們希望警方能夠在嫌疑人再次作案之前識別並逮捕他。當局認為，嫌犯整個星期也一直在該地區的其他後院潛行。

任何可能認識該男子或有更多資訊的人請致電洛杉磯縣警察局（LASD）213-229-1700。

竊賊在後院門前窺視了近一個小時後破門而入。（KTLA 5）
竊賊在後院門前窺視了近一個小時後破門而入。（KTLA 5）

洛杉磯

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