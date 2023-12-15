中美乒乓外交盃南加落幕 31隊激戰爭名次

美國蘇州總商會勇奪A組混合團體冠軍，獲獎金1000元。（蔡成華提供）

紀念乒乓外交52週年，2023年中美乒乓外交盃友誼賽14日晚盛大落幕，來自南加 州和全國各地的31支球隊經過12個小時的激戰決出座次，A、B兩組混合團體冠、亞、季三軍各有得主，中國駐洛杉磯總領館隊由明廷璽參贊領隊，獲得友誼賽紀念獎。

作為南加州華人 華僑紀念中美乒乓外交52週年系列活動第一場，14日的外交盃乒乓友誼賽吸引南加州各地以及紐約、舊金山、紐澤西等地的數百名乒乓好手參賽，其中不乏中美兩國的乒乓國手和專業選手。最後，美國蘇州總商會勇奪A組混合團體冠軍，獲獎金1000元；阿美亞彩虹隊獲B組混合團體冠軍，獲獎金800元。

A組混合團體亞軍為睿智投資，獲獎金800元；美國華人婦女聯合會木蘭隊、全美華人協會南加州分會並列季軍，各獲獎金600元；北美大學聯合會 、美國江蘇總商會并列第五名；第七名為大學聯盟乒乓球俱樂部；第八名為美國南加州華人華僑聯合會。

B組混合團體亞軍為廣西聯隊（廣西同鄉聯誼會＆廣西大學），獲獎金600元；季軍為蘇教國際美國中心、正能量太陽能，各獲獎金400元。

此次紀念乒乓外交52週年中美乒乓外交盃友誼賽由美國南加州華人華僑聯合會主辦，南加州華人社團大聯盟、全美華協南加分會聯合主辦，中國駐洛杉磯總領館和美國乒協支持。中國駐洛杉磯總領事郭少春大使及夫人王薇參贊、副總領事李春林、主任王琦、明廷璽參贊、安明栓領事、路君燮領事等出席開幕式，並參觀當天同時展出的尼克森訪華和乒乓外交圖片展。郭少春高度評價了乒乓外交對中美關係的影響和貢獻，同時也肯定了南僑總主辦中美乒乓外交系列活動，對促進中美兩國人民友好關係所做的努力。