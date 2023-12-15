戲外好萊塢開超跑飆車肇事 戲裡「黑豹」明星是他

一輛法拉利撞向路邊的起亞SUV，車主為好萊塢影星。（Bagchaser Lingo）

近日，在網上瘋傳的一段影片顯示，出演過「黑豹」的知名演員邁克爾·喬丹 （Michael B. Jordan）在好萊塢駕駛他的法拉利跑車和另一輛法拉利飆車，在飆車過程中，喬丹失去了控制，撞上路邊停著的一輛SUV 汽車。

（素材源自：Bagchaser Lingo，記者子為後製）

這起交通事故發生在12月2日，地點是Beachwood Drive附近的日落大道。根據洛杉磯 警察局（LAPD）證實，警方在2日晚上收到了這起事故的報告，並在11時35分之前對趕到現場。警方指出，抵達後，警員發現一輛法拉利跑車撞上了另一輛停著的起亞SUV汽車。

根據TMZ的報道，肇事的法拉利跑車屬於演員邁克爾·喬丹，案發時也是他在駕駛，他因出演知名電影「信條」和「黑豹」而聞名，曾被「人物」雜誌評為2020 年最性感男人。

根據網友Lingo上傳的視頻，兩輛車在日落大道上競速，一輛是藍色法拉利812 Superfast，據悉由喬丹擁有和駕駛，另一輛是紅色法拉利。一瞬間，藍色法拉利開始失控，撞向在街邊停著的起亞SUV。