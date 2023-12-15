橙僑急難救助協會 傳授抗災保命要訣

橙僑中心舉辦「災難應變-防災及減災講座」。一排右起僑務諮詢委員蔡玟慧、僑務委員謝家樹、會長陳景星、橙僑中心主任蕭蓓如、僑務諮詢委員林翠雲，二排左一為主講人邢敏、左三為僑務諮詢委員徐湛生。(橙僑中心)

橙縣 僑界急難救助協會2023年12月9日在橙縣華僑文教服務中心舉辦「災難應變-防災及減災講座」，邀請慈濟美國總會社區宣導專員邢敏擔任主講人，分享天災人禍的防災及應變，當天吸引協會成員及僑民出席，一起汲取相關知識、預防之道，大家都感到這場講座兼具天災人禍的經驗教戰與實用知識，收穫滿滿。

協會會長暨僑務顧問陳景星擔任當天活動主持人，他表示，近年美國各地天然災害發生頻度日益提高，今年歲末也發生多起震驚社區的槍擊 案。這次講座特別邀請慈濟防災專家邢敏開講，傳授最實用的人禍天災預防之道，讓大家掌握生活趨吉避險的金鑰匙。

橙僑中心主任蕭蓓如開場致詞表示，這次講座是橙縣僑界急難救助協會今年舉辦的第三場活動，感謝協會每次都用心且熱心籌辦相當切合僑民需要的講座，讓大家透過講座持續強化預防及減少天災人禍的重要觀念及防護作法。

主講人邢敏主講有關地震 及槍擊案的防災及應變之道，他提示發生地震時，最重要的是不要慌張急忙向外逃跑，而是遵行蹲(Drop) 、躲(Cover)、抓(Hold On)的要訣，避免被地震震落的物件撞擊而危及生命。遭遇槍擊案件時，若有逃離現場的機會，要朝與槍聲相反方向或順著逃跑人潮方向逃離現場；若無逃離現場機會，要找可鎖門的地點藏身，並以重大擺置物堵住門；若在無法藏身的情況下，與槍手迎面相對，則設法智博，以現場能取得的任何可丟擲物品，如椅子、手機、茶杯、盆栽等擲向槍手，以阻斷槍手射擊頻度及準確度。