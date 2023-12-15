「感恩洛城 獅愛無疆」 獅子會15個分會聯合晚會

洛杉磯菁英獅子會D4-L2十五家獅子分會負責人合影。(主辦單位)

洛杉磯 菁英獅子會聯合D4-L2十五家獅子分會近日舉辦了「感恩洛城獅愛無疆」感恩晚會，旨在回饋社區，感謝所有支持者和義工，並展示獅子會服務社區的成就和慈善奉獻。菁英獅子會長Johnny Chang，MD4-L2區總監顧思佳、第一副總監莫凱勝、前總監呂政達及來自各分會的獅友近300人歡聚一堂，共慶感恩聖誕佳節。

洛杉磯菁英獅子會會長Johnny Chang感謝獅友一年的辛勤付出和慷慨捐贈，包括馬鈴薯建築業者Bill向天使之家自閉症兒童中心捐款，Byland Capital-CEO 企業家巫海峯贊助「 幫助收養中國六棄嬰的家庭」裝修補助款，以及菁英獅子會副會長楊以明赴肯塔基探望收養中國六棄嬰的家庭等善舉。

菁英獅子會第三副會長汪陽表示，今年國際獅子會的主題是發展更多的新會員，一同服務有需要的人。88歲高齡梁敬民是前American Asia Bank 副總裁重新歸隊，他表示從銀行退休 後也做過其他事業，卻唯有在獅子會服務的感人場景時常環繞，志工奉獻很有成就感。

該會目前有一百多位成員，15個分會合作服務達成了廣泛的社會影響力，也吸引了更多人參與。他感謝23年前的首位華人總監為講國語的獅子會奠定基礎， 並感謝每位獅友在國際獅子會五大誌業，糖尿病、環境保護、救助飢餓、矯正視力和兒童癌症 的付出，讓社區變得更美好。