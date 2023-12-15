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假期高峰來臨 LAX將迎送190萬旅客

洛杉磯訊
洛杉磯國際機場（LAX）預計在假期高峰期間迎來超過190萬旅客，並且全國航空公司及機場正為應對增加的旅客流量和提升安檢效率做好充分準備。（abc7電視台）
洛杉磯國際機場（LAX）預計在假期高峰期間迎來超過190萬旅客，並且全國航空公司及機場正為應對增加的旅客流量和提升安檢效率做好充分準備。（abc7電視台）

在即將到來的假期高峰期間，洛杉磯國際機場LAX）預計將迎來超過190萬名旅客。聯邦運輸安全管理局（Transportation Security Administration, TSA）指出，從現在起至明年1月2日，全國各大機場將面臨旅客量增加的挑戰。特別是在12月21日至22日及28日至29日，將是航空旅行最為繁忙的日子。LAX的過境旅客數量穩定增長，預計12月17日至23日約有77萬4000人，而24日至30日這一周將有超過79萬1000人通過。

TSA駐洛杉磯機場安全總監潘特吉斯（Jason Pantages）表示，為了應對年末假期的旅遊高峰，他們已做好充分準備，確保旅客能享受順暢、高效的安檢過程。美國三大航空公司正在為更大規模的假期旅行做好準備。美國航空（American Airlines）預計12月22日將是為期19天的假期旅行中最忙碌的一天。

航空公司都在積極應對假期的客流高峰期，聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration, FAA）預計在聖誕節前周四的航空交通將達到高峰，約有近49,000架次航班。達美航空（Delta Airlines）發言人杜蘭特（Morgan Durant）表示，冬季假期旅行日益普及，達美預計將為約900萬人提供服務。產業遊說團體Airlines for America指出，假期高峰期間每天將有大約280萬名乘客乘坐飛機，較2022年增加16%。為了應對這一需求，航空公司正在積極招募員工，並調整航班時刻表。

美國各航空公司希望重現今年感恩節期間航班幾乎沒有取消的情況。根據FlightAware的數據，感恩節當週美國航空公司僅取消了不到1%的航班。聯合航空（United Airlines）計劃運載約900萬人次的航班，比去年增加了12%，並表示已為假期做好充分準備。

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