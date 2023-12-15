假期高峰來臨 LAX將迎送190萬旅客
在即將到來的假期高峰期間，洛杉磯國際機場（LAX）預計將迎來超過190萬名旅客。聯邦運輸安全管理局（Transportation Security Administration, TSA）指出，從現在起至明年1月2日，全國各大機場將面臨旅客量增加的挑戰。特別是在12月21日至22日及28日至29日，將是航空旅行最為繁忙的日子。LAX的過境旅客數量穩定增長，預計12月17日至23日約有77萬4000人，而24日至30日這一周將有超過79萬1000人通過。
TSA駐洛杉磯機場安全總監潘特吉斯（Jason Pantages）表示，為了應對年末假期的旅遊高峰，他們已做好充分準備，確保旅客能享受順暢、高效的安檢過程。美國三大航空公司正在為更大規模的假期旅行做好準備。美國航空（American Airlines）預計12月22日將是為期19天的假期旅行中最忙碌的一天。
航空公司都在積極應對假期的客流高峰期，聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration, FAA）預計在聖誕節前周四的航空交通將達到高峰，約有近49,000架次航班。達美航空（Delta Airlines）發言人杜蘭特（Morgan Durant）表示，冬季假期旅行日益普及，達美預計將為約900萬人提供服務。產業遊說團體Airlines for America指出，假期高峰期間每天將有大約280萬名乘客乘坐飛機，較2022年增加16%。為了應對這一需求，航空公司正在積極招募員工，並調整航班時刻表。
美國各航空公司希望重現今年感恩節期間航班幾乎沒有取消的情況。根據FlightAware的數據，感恩節當週美國航空公司僅取消了不到1%的航班。聯合航空（United Airlines）計劃運載約900萬人次的航班，比去年增加了12%，並表示已為假期做好充分準備。
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