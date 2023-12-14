洛市地鐵口角 女子被刺身亡 嫌犯男自首

LAPD公布的地鐵兇殺案嫌疑人照片。（LAPD）

據洛杉磯 警察局（LAPD）稱，12月12日（週二）下午，27 歲的受害者賈利勒·索薩·伊萊拉 (Jalil Sosa Illera) 在洛杉磯貿易技術學院（LA Trade Technical College，LATTC）附近的地鐵 E線上與嫌疑人發生爭執後被刺數刀，最終不治而亡；兇嫌男子在通緝後已被逮捕。

事件發生在週二下午3點45分左右，嫌疑人在大學公園區的地鐵E線列車上與一名乘客發生衝突，期間發生了這起刺傷事件。受害者伊萊拉帶著多處刺傷離開了現場，回家後打電話求救。警方稱，洛杉磯消防局醫護人員將伊萊拉送往當地醫院，但因傷重不治。

受害者的姐姐表示，伊萊拉是一個很努力的人，她從高中起就開始創作，並擁有自己的服裝品牌「ILL ERA」。

警方於週三公佈了嫌疑人的照片和視頻，並請求公眾幫助識別他的身份。警方稱嫌疑人為一名男子，身高5呎7至5呎8吋，體重 160 磅。他逃離時戴著眼鏡，穿著一件前面有白色字母的黑色毛衣、淺藍色牛仔褲和黑色鞋子。

這名嫌疑人於週四凌晨在洛杉磯警察局第 77 區派出所自首。據洛杉磯警察局稱，19 歲的卡洛斯·卡里洛-馬丁內斯 (Carlos Carrillo-Martinez) 承認自己就是傳單上的男子，在接受警探詢問後，他因涉嫌謀殺而被立案，保釋金設為 200 萬元。

導致爭吵的情況尚不清楚。LATTC 學生 Raul Avendbaño 表示：「我感到很震驚。我從來沒有在地鐵上見過這樣的事情。」根據數據報告，地鐵系統內的謀殺案雖然比疫情 前有所增加，但仍很少見。在2022年10月至2023年9月的12個月內共報告了 6 起謀殺案。

警方提醒，任何了解有關刺傷事件信息的人請致電洛杉磯警察局城中分局兇殺案警探約翰·梅內塞斯 (John Meneses) 或賈斯汀·豪沃斯 (Justin Howarth)，電話為 213-996-4144。匿名舉報者可以撥打滅罪熱線 800-222-TIPS。