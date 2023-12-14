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洛縣少女半夜被強姦 全家熟睡時嫌犯入侵

洛杉磯訊
警方公布性侵12歲女孩的嫌疑人照片。（庫爾富市警局）
警方公布性侵12歲女孩的嫌疑人照片。（庫爾富市警局）

洛杉磯縣庫爾富市（Culver City），日前發生一起令人震驚的強姦未成年人案件，一名12歲的女孩在自己家中的臥室遭到性侵犯。嫌犯半夜闖入女孩房間，趁家人熟睡時作案，並威脅被害人窗戶外有槍手不能發聲，最後待了四、五個小時才離開。案發時，女孩父母全然不知。

根據庫爾富市警察局發布的新聞稿，這起案件發生在12月2日，地點位於庫爾富市Blair Hills的一處居民住所。一名成年男性嫌犯2日凌晨2時至3時左右潛入房間，性侵12歲的女孩，並在大約四到五個小時後，當天早上7時左右步行離開案發地。

受害者母親Alexis表示，女兒早上叫醒她直截了當地說，「媽媽，我要報警。」案件讓這個家庭非常震驚，父母難以置信這樣的事會發生在自己女兒身上，而且是在安全的家中。受害者父親Barry表示，「這種情況發生在我們熟睡時，發生在眼皮底下。」

警方當日上午7時45分左右趕到案發地點，並在附近範圍尋找目擊者，調取到嫌疑人離開該地區的監控畫面。根據警方公佈的照片，男子身穿黑色外套，頭戴黑色帽子。女孩父母大聲疾呼，希望公眾能幫助識別嫌疑男子的身份，將危險分子從社區趕走。母親Alexis表示，「我們認為犯下這樣的罪行，對於嫌疑人來說，肯定不是第一次，他一直在做。」

父親Barry認為，案發時是半夜，嫌犯從房子後面的陽台進入，經過祖父母臥室，門沒鎖，他就偷偷溜進來。母親指出，嫌犯作案時曾威脅女兒，讓她保持安靜，「歹徒告訴我的女兒，說窗戶外有一名槍手。」

這位母親同時指出，自己居住的社區顯然不安全，她表示一家人已被監視，「我們需要聚在一起，與孩子交談溝通，了解附近的鄰居。」父親也相信嫌疑人很可能就住在附近，只有在監視並了解他們家的情況下，才能犯下這種可怕的罪行。

洛杉磯

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