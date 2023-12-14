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洛縣政府倚重少數族裔媒體 打造社區溝通管道

記者丁曙／洛杉磯即時報導
洛杉磯縣府執行長辦公室和少數族裔媒體線上交流會。（會議截圖）
洛杉磯縣府執行長辦公室和少數族裔媒體線上交流會。（會議截圖）

隨著洛杉磯縣少數族裔特別是新移民群體成長，少數族裔媒體包括非英語媒體，在資訊傳播和信息交流方面發揮越來越重要的作用。洛縣政府執行長辦公室公關團隊，近期邀請世界日報等五家最具代表性的少數族裔媒體舉辦線上交流會，強化政府和少數社區的資訊平台和溝通管道。

洛縣執行長辦公室公關主管Elizabeth Marcellino指出，會議旨在促進縣府公關團隊與少數族裔媒體的新聞合作，為讀者更好地傳達政府的聲音，報導重要的事件，採用適應受眾趨勢和文化相關性的推銷風格的技巧，探索少數族裔媒體在不同領域的視角及如何發現故事，與少數族裔媒體合作的注意事項，以及在資訊和受眾之間建立聯繫的重要性。

應邀擔任會議講員的有非裔英語電台KBLA1580媒體製作人Robert Battles，西班牙語報紙La Opinion編輯Agustin Duran，世界日報採訪中心主任丁曙，非裔英文媒體Sentinel的數位經理Roman Combs，以及韓國日報（Korean Daily）媒體總監Moo Young Lee；他們分別介紹了少數族裔媒體在各自社區日常生活中所扮演的角色和發揮的作用，回答了主持人提問。

少數族裔移民社區由於傳統文化和生活方式的差異，對於新聞傳播既有共同的價值觀念，也有各自的利益訴求。因此，當政府資訊官（ PIO）或公關公司向少數族裔社區發布信息時，首先應當了解，什麼樣的消息對於不同族群的讀者來說是重要的和關心的。

世界日報代表介紹，該報讀者以中老年華人移民為主，他們來自台灣、中國大陸和香港，以及世界各地。他們感興趣的信息，包括生活福祉，例如，社安金、補助金、食物券、醫療補助、醫療保險等；移民政策，例如親人團聚、求職、留學等；美、中、台三角關係發展，涉及在美華人的安全、尊嚴、就業、經貿、簽證等。

因此，縣政府向少數族裔媒體提供新聞稿，首先應考慮這些信息對於華人社區的利益是否有直接或間接的影響。例如，近年來洛杉磯縣遊民增多，影響社區治安和清潔，而縣政府計劃在華人社區設立遊民庇護所，成為社區十分關注的議題。例如，不久前在哈岡拉朋地社區發生的抗議集會和示威遊行就是一個事例。

其次，當下犯罪率上升、治安敗壞，民眾生活在一個缺乏安全感的環境裡。華人社區希望「亂世用重典」，嚴懲犯罪不手軟，決不是輕縱從寬講平權。因此，他們踴躍參與了罷免洛縣某執法首長的聯署活動。

第三，華人社區主流認同傳統價值觀。例如，重視教育，培養子女升入名校，包括常春藤聯盟大學，因此，大多數不贊成平權法案招生政策，支持以學術標準為主要考量錄取學生。所以，今年6月29日聯邦最高法院裁決，禁止大學招生考量族裔背景。本報大幅報導，得到華人社區普遍支持。

最後，洛杉磯縣各級政府包括學區和執法單位發布的新聞稿，向來是世界日報重要的新聞來源。新聞稿如果涉及到某個華人，如果是第一代移民通常會有中文姓名，最好能在新聞稿中印出，可以方便報社作業，也比較適合華人的閱讀習慣。

當日，將近50位洛縣政府資訊傳播專業人員和民間公關公司代表上線，聽取了該場媒體交流會，作為他們今後工作的參考和目標。

洛杉磯縣府執行長辦公室和少數族裔媒體交流會標誌。（會議截圖）
洛杉磯縣府執行長辦公室和少數族裔媒體交流會標誌。（會議截圖）

華人 移民 洛縣

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