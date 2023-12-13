中國國民黨追授高啓正華夏一等獎章 棺木覆蓋國旗黨旗

中國國民黨主席朱立倫親自題詞和追授高啓正華夏一等獎章和獎狀。(高啓正治喪委員會)

南加已故知名僑領高啓正治喪委員會13日召開籌備會議，報告中國國民黨 主席朱立倫追授高啓正同志國民黨華夏一等獎章和獎狀。高啟正是海外僑領中首個獲得華夏一等獎章的國民黨黨員。

在會上，中國國民黨21全海外代表聯誼會執行長劉永文為高啓正大哥帶來了珍貴榮譽，由中國國民黨主席朱立倫親自題寫和追授國民黨華夏一等獎章和獎狀。這枚獎章編號第814號，意為中國國民黨建黨後頒發的第814枚。此前在2004年，高啟正曾獲得過一枚華夏三等獎章，但此次獲得華夏一等獎章還是海外華僑中的首位。朱立倫主席在獎狀上親自為高啓正同志題詞：「為黨奉獻，歷數十載，忠黨愛國，僑界楷模。」這也是對他服務社區數十年最大的肯定和表彰。

此外，治喪委員會還公佈了高啓正喪儀相關消息，他的棺木獲准覆蓋中華民國 國旗與中國國民黨黨旗，這也是對高啓正多年來一心一意服務社區，推展華人 體育運動不遺餘力的最大肯定。高啓正作為南加僑界公認的新僑代表，堪稱鞠躬盡瘁，死而後已。同時，治喪委員會也轉達了高大哥家屬的意願，在葬禮上懇辭花籃、奠儀。

高啓正生前曾獲聘中華民國僑務諮詢委員、中國國民黨中央評議委員，擔任美國中華體育聯誼會理事長、全球華人籃球邀請賽總會長，以及R&K Imports Inc.董事長、洛杉磯僑界急難救助協會創會會長等職務，為華人華僑社區服務貢獻良多。