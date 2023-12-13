梅西股票大反轉翻倍漲 持有人「比過山車還刺激」

華人投資者表示，梅西股價最近一個月高點時幾乎翻倍。（記者邵敏／攝影）

受利好消息影響，梅西百貨 （Macy’s）股價12月11日單日漲幅近20%，收盤價達20.77元，接下來兩日小幅回落，13日收盤價19.54元。持有梅西股票的洛杉磯 華人投資 者表示，自購買該股以來，從大跌到大漲的過程讓人難以置信，最近一個月高點時幾乎漲了一倍，幅度遠超其他股票，「這種感覺比過山車還刺激。」

洛杉磯華人張先生表示，自己股市投資經驗並不豐富，最近一段時間，目睹持有的梅西百貨股票幾乎翻倍漲，這樣的速度讓他欣喜若狂。而一年前，自張先生購買這隻股票以來，大部分時間都是一跌再跌，一個月前，曾跌倒最低點時不到11元，他的投資金額當時損失近一半。沒想到，短短一個月，竟出現如此戲劇性的變化。

去年11月，在朋友的建議下，張先生以不到19元的股價購買梅西百貨股票。他表示那位朋友有著多年的股市投資經驗，對市場分析判斷都比較準，「我清楚記得朋友當時叮囑，說年底是美國購物季，百貨公司之類的股價一般會在這個季節上漲，但過了購物季節，就要賣掉股票。」

就像朋友預測的，自從張先生買進梅西股票後，接下來幾個月一直漲，到了今年2月，曾漲到每股24.46元，張先生當時的投資贏利已達到30%左右，他說自己貪心，那時捨不得賣掉股票，就一直持有。沒想到，在接下來的大半年，梅西股價卻一路下跌，到了今年10月，最低點曾跌至10元出頭，張先生從開始的贏利，到後面已是虧損近一半。「我很後悔沒有接受朋友建議，應該賺了錢就跑，後來反正虧了那麼多，就想放著吧，心裡對這筆投資其實已經沒有希望。」

戲劇性的變化出現了，11月中旬以來，梅西百貨股票開始一路高漲，那段時間，張先生並沒有關注上漲的利好消息，他認為，大概如朋友所說的，年底購物季節到了，百貨公司 類的股價受消費刺激就開始上揚。

12月11日當天，梅西股價暴漲至20.77元，光是單日漲幅就接近20%，張先生說自己看到股價時簡直不敢相信，「爛了大半年的股票也有起死回生的一天。」後來他才知道，因為有投資集團看中梅西擁有的大批房地產，提出58億元收購案，提交報價建議以每股21元的價格購買梅西股票，利好消息刺激股價大幅飆升。

12月13日，梅西股票大漲後小幅回落，交易時段曾下跌2.3%，至18.61元，相關評論指出，花旗集團12日將該股評級從中立下調至賣出，影響股價下跌，但當日收盤價19.54元，漲幅2.57%。持有股票經歷大幅度跌漲，投資者張先生分享自己的故事，他表示，今後買賣股票前一定要多了解相關背景消息，面對漲跌心態盡量保持平衡，或許這樣才能走得更遠。