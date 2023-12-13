靜坐高速反對以哈戰爭 洛市交通一度癱瘓

幾十名巴以戰爭抗議者將110號公路堵了個水泄不通。（KTLA）

幾十名反對巴以戰爭、要求在加薩 走廊停火的民眾，13日上午在洛杉磯市中心110南向高速公路攔阻了所有交通，他們坐成一排將所有車道堵了個嚴嚴實實。

根據KTLA電視台，上午約9時30分，在洛市中心靠近3街的110高速路上，幾十名抗議巴以衝突者突然出現，他們坐在高速路上，阻擋了所有南向通往洛市中心的交通。據悉，這些抗議者從屬IfNotNow組織，該組織為美國猶太 人反對美國在巴以衝突中對以色列提供支持。

據悉，這幾十人是搭乘Uber或者開車來到高速路上，下車後坐成一排，將交通全部堵上，並高喊口號，因距離太遠，聽不清他們在喊什麼。上午約10時，警察趕到將他們逮捕，警方表示這次集會是非法的。

除了將這些集會者一一帶走，高速上還有幾輛集會者留下的車輛。清理這些車輛也要費些時日。不過10時30分時，高速路左側已經開通三條車道，得以讓堵塞的車輛緩緩通行。

事情發生在當天上午的上班高峰，很多民眾被堵在高速路上動彈不得，引發司機的不滿，他們差點就要和集會者發生衝突。從KTLA拍攝的畫面可以看到，被堵的車輛中還有幾輛送孩子上學的校車。有一輛摩托車不顧集會者的阻擋，縱身一躍穿過人群向前開走。

這次事件的組織者IfNotNow在推特上發文，「作為猶太人，我們不能眼睜睜看著加薩的同胞被餓死殺死。作為美國人，我們不能讓拜登 和國會輸送數十億美元資助巴以戰爭。我們不得不封鎖高速路，倡議停火，66%的美國人都支持這麼做。」