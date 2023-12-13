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洛市商場查獲50萬被盜商品 3嫌被捕

洛杉磯訊
加州公路巡邏隊（CHP）在洛市內的一家商店中查獲了價值50萬元被盜商品。（abc7電視台）
加州公路巡邏隊（CHP）在洛市內的一家商店中查獲了價值50萬元被盜商品。（abc7電視台）

洛杉磯警方近日逮捕三名男子，他們涉嫌參與一起有組織的零售盜竊案。這個團夥主要作案於南加州的家居裝修商店，如Lowe's、Home Depot和Harbour Freight等連鎖店。

經過加州公路巡警局（CHP）一個月的密集調查，警方在12月11日（週一）在洛市一家五金工具管道商場「Express Hardware #2」進行搜查時，發現大量被盜物品。共查獲五支槍械、3萬美元現金以及價值約50萬元的被竊商品。CHP警官佩雷達（Alec Pereyda）表示，這些商品多由所謂的「助推者」竊取，他們專門研究各種店舖的安全漏洞以實施盜竊。佩雷達指出，由於連鎖店的數量較多且分布廣泛，這些店鋪也成為盜竊團伙的主要目標。

被逮捕的三名男子分別是54歲的里維拉（Jose Rivera）、43歲的賀南德斯（Fernando Hernandez）和45歲的薩爾加多（Rogelio Salgado），他們目前面臨有組織零售竊盜、收受被盜財產和涉及武器的犯罪行為等多項指控。

這次行動中回收的物品包括熱水器、爐子、伸縮梯、5加侖油漆桶及各式工具和管道裝置，如廚房水龍頭等。與此同時，美國眾議院國土安全小組委員會（House Homeland Security subcommittee ）針對有組織零售犯罪召開了聽證會。在會上，七名目擊者表達對此類犯罪日益嚴重的擔憂，並呼籲立法機構採取行動。其中一些人士甚至指出，某些主要由民主黨掌控的城市執行的政策，可能間接促進了這類犯罪活動的增長。

加州 民主黨 南加

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