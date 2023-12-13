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13歲少女媽和14天嬰兒 失蹤3日洛縣警察尋回

洛杉磯訊
13歲少女媽和兩周大嬰兒失蹤3天後被警察尋回。（洛杉磯縣警局）
13歲少女媽和兩周大嬰兒失蹤3天後被警察尋回。（洛杉磯縣警局）

一位13歲的年輕母親和她兩周大的兒子，日前在洛杉磯南部（South Los Angeles）一起失蹤，當局經過三天的尋找終於發現兩人的落腳點。

這兩位「危險失踪」的未成年人，被確認為13歲的母親Nevaeh Lorane Martinez，和她兩周大的兒子D’Angelo Hill。據洛杉磯縣警察局稱，兩人最後一次出現是在12月10日（周日）中午前後，地點位於洛杉磯西100街1000號街區。

母子兩人失蹤後，警方將他們認定為「危險失蹤人員」（critically missing person）。此類人員包括急需醫療救助的人；遭遇犯罪行為的受害者；沒有逃跑或消失習慣的人；被綁架或被父母綁架的受害者；患有精神障礙以致無法照顧自己，或對自身安全、他人安全構成直接危險的人。

經過三天的尋找，當局表示，13日（周三）凌晨5時45分左右，母子兩人都已經被找到，但沒有透露孩子們為何失蹤，以及在何處找到他們。在母子被發現前，警局曾表示，推測兩人可能是在東洛杉磯地區。任何有信息的人可以致電 LASD 南洛杉磯站，電話是323-820-6775；匿名舉報可提交給滅罪熱線：800-222-8477，或在線訪問 lacrimestoppers.org。

洛杉磯

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