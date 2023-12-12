洛杉磯美食攤販遭劫 背後捅刀嚇壞夫婦

一名蒙面嫌犯持刀走到攤販身後，用力按壓他的脖子索要現金。（KTLA 5）

南加 治安日益嚴峻，近期不少人外出時安全受到威脅的事件頻傳。日前洛杉磯 南部一名街頭美食攤販遭人持刀搶劫，目前嫌犯仍然逍遙法外。

影音來源：KTLA 5，TikTok@Tacos El Caguamo，洛杉磯採訪中心後製

這起事件發生在12月8日（周五），當時東78街的Tacos El Caguamo美食攤販正在擺攤營業。

監控畫面拍下了這驚悚的一幕，一名蒙面嫌犯走到攤販身後，索要他們所有的現金。受害者羅梅羅 (Jose Segura Romero) 在談到這段痛苦經歷時情緒激動，擔心那天晚上無法回家與家人團聚。

何塞說，「他從我身後過來，用力按壓我的脖子。」何塞最初以為劫匪手持手槍，但事實上嫌犯拿著一把刀。他和他的妻子交出了500元現金，嫌犯隨後駕駛一輛黑色四門英菲尼迪（Infiniti）轎車逃離現場。夫妻倆並沒有在搶劫中受傷，但擔心下一個受害者可能會遇到不同的結局。

過去12年來，何塞和他的妻子一直在同一個街角出售墨西哥 美食。他的女兒喬斯林塞古拉 (Jocelyn Segura)說，「當晚父親回到家時，我發現他像變了一個人。他原本是一個非常樂觀的人。」這起可怕的事件讓她的父親受到了創傷。

12月11日（周一）晚上，這條街上出現了一些社區活動家，為這個家庭提供安全和資源。「我們應社區要求來到這裡，讓他們知道他們並不孤單，」一位名叫埃丁埃納莫拉多 (Edin Enamorado)的活躍人士說，「我們還為他們聯繫了一位無償移民律師，幫助他們解決之前的遭遇。」

何塞表示，他非常感謝大家的大力支持。至於嫌犯，他的想法是，「他們應當想想受害者的家人，我沒有資格審判他們，但請不要再這樣做。」

這起事件仍在調查中，任何有相關資訊的人請致電洛杉磯市警察局（LAPD）1-877-275-5273。