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國民黨黨慶兼造勢大會 期待實現政黨輪替

記者子為/聖蓋博市即時報導
大會不僅慶祝中國國民黨第129週年的黨慶，也為國民黨目前在台灣的大選造勢。（記者子為/攝影）
大會不僅慶祝中國國民黨第129週年的黨慶，也為國民黨目前在台灣的大選造勢。（記者子為/攝影）

為慶祝中國國民黨第129週年的黨慶，並為國民黨目前在台灣的大選造勢，中國國民黨美西南支部和美西支部12月11日在聖蓋博市舉辦黨慶大會，不少國民黨員到場支持，力求團結海外同志和愛國僑胞一同為國民黨2024大選勝利而奮鬥。

10日早，在聖蓋博市上流食府，隨處可見青天白日旗及國民黨總統參選人侯友宜的宣傳海報，現場坐滿了國民黨員和支持者。大會首先齊唱中華民國國歌，接著全場向國旗、黨旗及總理遺像行三鞠躬禮。

中國國民黨美西南支部輪值常委曹靜永表示，國民黨1894年在檀香山建立，至今已124週年。目前正是生死存亡的關頭，希望大家能多投票。中國國民黨美西支部常委張自豪接著發言指出，希望海外支持國民黨的聲音，能傳回台灣。張自豪認為，今年的選舉關係國民黨生存，也號召大家多多投票，為支持中華民國的人加油，彰顯愛國精神。

曾任駐美代表的袁健生也到場，他表示，從心底對海外國民黨僑胞感到敬佩，並認為目前國民黨必須靠自己團結。他指出，團結並不容易，但因為國民黨黨員知識水平較高，不同的藍才能凝聚在一起。袁健生還分享了對國民黨總統候選人侯友宜的看法。袁健生表示，他在擔任國安會秘書長期間曾接觸過侯友宜，並深入了解到他是一個人才。袁健生還指出，儘管對手說侯友宜沒有國際觀，但事實並非如此，侯近日的訪美之行就會見了許多政要，證明其具備國際觀念。

幾位嘉賓發言完後，大會為晉齡黨員頒發證書，之後又頒發聖蓋博分部第五屆當選委員證書。接著，大會邀請黃花崗七十二烈士陳更新的後人陳懷東致詞，分享革命先烈的英勇事蹟。陳更新烈士在留學日本時，參加「中國同盟會」，1911年在廣州參加黃花崗起義，經三日激戰，彈盡援絕被捕後從容就義。國父孫中山，向其家屬特別賜字「永懷先烈」，以紀念陳更新烈士的犧牲，表彰其為革命貢獻的優秀表現。

黨慶部分結束後，就迎來南加州侯康後援會的造勢大會，由楊家淦和劉永文主持，呼籲大家為國民黨候選人投票，並積極參與募款。國民黨支持者認為，本屆選舉不僅關係中華民國台灣未來的生死存亡，還可能決定戰爭或和平，繁榮或沒落。他們號召民眾透過手中的選票掌握台灣未來的命運，「票投國民黨，台灣安全，人民有錢，擁抱和平穩定繁榮的未來，中華民國台灣快樂向前行」。

曾任駐美代表的袁健生表示，他從心底對海外國民黨僑胞感到敬佩。（記者子為/攝影）
曾任駐美代表的袁健生表示，他從心底對海外國民黨僑胞感到敬佩。（記者子為/攝影）

國民黨 中華民國 侯友宜

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