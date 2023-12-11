國民黨黨慶兼造勢大會 期待實現政黨輪替

大會不僅慶祝中國國民黨第129週年的黨慶，也為國民黨目前在台灣的大選造勢。（記者子為/攝影）

為慶祝中國國民黨 第129週年的黨慶，並為國民黨目前在台灣的大選造勢，中國國民黨美西南支部和美西支部12月11日在聖蓋博市舉辦黨慶大會，不少國民黨員到場支持，力求團結海外同志和愛國僑胞一同為國民黨2024大選勝利而奮鬥。

10日早，在聖蓋博市上流食府，隨處可見青天白日旗及國民黨總統參選人侯友宜 的宣傳海報，現場坐滿了國民黨員和支持者。大會首先齊唱中華民國 國歌，接著全場向國旗、黨旗及總理遺像行三鞠躬禮。

中國國民黨美西南支部輪值常委曹靜永表示，國民黨1894年在檀香山建立，至今已124週年。目前正是生死存亡的關頭，希望大家能多投票。中國國民黨美西支部常委張自豪接著發言指出，希望海外支持國民黨的聲音，能傳回台灣。張自豪認為，今年的選舉關係國民黨生存，也號召大家多多投票，為支持中華民國的人加油，彰顯愛國精神。

曾任駐美代表的袁健生也到場，他表示，從心底對海外國民黨僑胞感到敬佩，並認為目前國民黨必須靠自己團結。他指出，團結並不容易，但因為國民黨黨員知識水平較高，不同的藍才能凝聚在一起。袁健生還分享了對國民黨總統候選人侯友宜的看法。袁健生表示，他在擔任國安會秘書長期間曾接觸過侯友宜，並深入了解到他是一個人才。袁健生還指出，儘管對手說侯友宜沒有國際觀，但事實並非如此，侯近日的訪美之行就會見了許多政要，證明其具備國際觀念。

幾位嘉賓發言完後，大會為晉齡黨員頒發證書，之後又頒發聖蓋博分部第五屆當選委員證書。接著，大會邀請黃花崗七十二烈士陳更新的後人陳懷東致詞，分享革命先烈的英勇事蹟。陳更新烈士在留學日本時，參加「中國同盟會」，1911年在廣州參加黃花崗起義，經三日激戰，彈盡援絕被捕後從容就義。國父孫中山，向其家屬特別賜字「永懷先烈」，以紀念陳更新烈士的犧牲，表彰其為革命貢獻的優秀表現。