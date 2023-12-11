假日季犯罪頻發 警方駐守Costco確保民眾安心購物

為防止假日季犯罪高發，警方近日在各大商場和零售店鋪門口加強警力。（記者趙健/攝影）

南加州 一名華裔女子近日在洛杉磯 縣工業市（Industry City）好市多 （Costco）停車場遭暴力搶劫，臉部骨折、頭皮撕裂、多處擦傷，至今傷勢未愈。為應對近期增加的犯罪活動，洛杉磯縣警局（Los Angeles County Sheriff's Department）在多個大型商場和零售店鋪的門口部署了警力，旨在預防犯罪並提高公眾的安全感。

這項措施主要是針對假日季期間快閃團夥搶劫（smash-and-grab robberies）頻發，警力部署包括增加在關鍵地點的警員和巡邏，以及使用更多的監控設備。加州執法機構早先宣布，將斥資2億6700萬元，幫助數十個地方執法機構加強巡邏、購買監控設備及展開相關行動，打擊在加州各地發生快閃團夥搶劫。

洛杉磯縣警察局預備警員(Reserve Deputy) Sergro Flores表示，這些增強的安全措施，是對最近犯罪趨勢的回應，也是為消除社區居民對安全的擔憂。警局已與多家大型商場及零售商簽署合作協議，在其營業時間加強警力在特定區域的布局。此舉一方面確保警方能夠在犯罪發生時迅速趕到現場，同時也對潛在的犯罪分子起到震懾作用。