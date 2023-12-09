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探店聖蓋博谷華人新餐廳 美食盛宴選擇多樣

記者張宏/洛杉磯即時報導
葫蘆形狀的藍莓山藥。（記者張宏／攝影）
葫蘆形狀的藍莓山藥。（記者張宏／攝影）

南加冬天的人間煙火氣，聖蓋博谷最近新添多家不同風味的華人新餐廳，既有主打各式川味小火鍋的叁合煮，也有走高端就餐環境的三十六宴，還有不到20元能吃到煲仔飯加燉品套餐的茴香小館。

在聖蓋博山谷大道上新開的叁合煮主打各個口味的川味火鍋，非常適合南加的冬天。老闆Johnny是道地四川人，在美國和四川都做過多年的川菜廚師，店名靈感就來自他四川的餐廳記憶。菜單上有各式組合的小火鍋，如酸菜肥腸鍋、老壇酸菜魚鍋、毛肚辣鍋和青花椒美蛙魚片鍋等。每份都份量十足，口味少有雷區。像青花椒美蛙魚片鍋一份48元超大一碗，兩三個人吃絕對沒問題。魚片新鮮Q彈，牛蛙肉質鮮嫩且份量十足。配菜絕對不是敷衍的豆芽或白菜，內容豐富有誠意，有藕片、木耳絲、土豆、花菜、粉條，還有年糕，且會根據客人反饋而變化。小酥肉這道菜雖很多川菜火鍋店都有賣，但這家小酥肉絕對可排前幾，口感蓬鬆酥脆，尤其是在剛出鍋時，咬下去充滿油炸食物最高光的美味口感。

剛出鍋的小酥肉真的美味在唇齒間。（記者張宏／攝影）
剛出鍋的小酥肉真的美味在唇齒間。（記者張宏／攝影）

青花椒美蛙魚片鍋內容滿滿。（記者張宏／攝影）
青花椒美蛙魚片鍋內容滿滿。（記者張宏／攝影）

天普市羅斯密大道上新開的三十六宴主打高端中餐，老闆表示，店內裝修耗資300萬元，主打各式流水風格，比如外牆的流水裝飾，一進門的水幕中間投影海底世界，店內隨處可見各種水紋造型，如水紋天花板和侘寂風的水泥背景牆等。每個座位區都有圍欄，營造足夠私密感。店內菜色都充滿足夠的儀式感擺盤，藍莓山藥做成中式紅色葫蘆形狀，相當喜慶。還有松板牛肉做成的涼菜，天氣冷點一份熱氣騰騰佛跳牆，配上招牌紅燒肉和烤鴨等，尤其適合喜歡就餐儀式感的人來打卡。

松板牛肉。（記者張宏／攝影）
松板牛肉。（記者張宏／攝影）

而在羅蘭岡新開的茴香小館則主打美味實惠路線，每份煲仔飯價格在15元左右，且現在還送一份煲湯或燉品。如鰻魚煲仔飯，鰻魚幾乎是不會出錯的美味，剛出鍋的煲仔飯飄散著香氣，鍋巴焦香澆上醬汁美味加倍，再搭配贈送的雪梨燉血燕，兩個加在一起不到20元，而經典港式臘味煲仔飯配木瓜燉銀耳是17元， 非常適合上班族作為工作餐或打包回家的選擇。

好吃美味的冰粉。（記者張宏／攝影）
好吃美味的冰粉。（記者張宏／攝影）
臘味煲仔飯。（讀者提供）
臘味煲仔飯。（讀者提供）
鰻魚煲仔飯。（讀者提供）
鰻魚煲仔飯。（讀者提供）
隨煲仔飯贈送的燉品很實在。（讀者提供）
隨煲仔飯贈送的燉品很實在。（讀者提供）

聖蓋博 南加 天普

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