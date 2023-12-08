逮捕嫌犯卻遭警犬咬傷 南加警員這一舉動遭調查

河濱縣警員疑似當街虐待警犬被調查。（警方提供）

南加州 河濱縣警局一名警員日前被社群爆料疑似當街虐待警犬，警方已經介入調查。據稱，該警員在11月30日將他負責的警犬在街頭推搡拖拉，猜測原因可能是警犬咬了他。過程被路人用手機拍下，發到社群，引來批評聲浪。

虐待警犬事件發生在莫瑞諾谷市（Moreno Valley）。影片在社交軟體Instagram上被張貼和轉發，遭到網友批評。在影片中，警員達伊（Shane Day）站在一輛巡邏警車外，持槍對著一名作案嫌犯實施逮捕。嫌犯聲稱手中拿的是電擊器而非槍枝，並問警員為什麼要他取下背包。過程中，達伊試圖控制警犬，而警犬顯得很興奮，最終可能咬傷了警員達伊的手。隨後遭到該警員懲罰。

雖然社群軟體上出現批評警員達伊的聲浪，但一家位於Jurupa Valley負責向警局提供和訓練警犬的公司總裁Michael Reaver表示，警員達伊是一位經驗非常豐富，且喜愛警犬的負責任警員。2023年3月在拉斯維加斯一次警犬比賽中，達伊和他先前的警犬Rudy在操控防護類別中獲得第一名。

Reaver觀看了整個事件的視頻後表示，他相信警員達伊的新警犬，當天可能先在巡邏警車中安靜坐著，直到意識到即將要工作，才變得非常興奮。他認為警犬已意識到警員達伊持槍要對嫌犯實施逮捕，而且警員達伊的手可能以某種方式引起了警犬的注意，促使它採取行動。

Reaver強調，警員達伊處理這種突發情況的方式迅速且直截了當。這是一次糾錯行為，並沒有濫用武力。警犬需要一位強有力的操控者和領導者，而這隻警犬隨後明顯知道自己犯了錯。

不過，河濱縣警方對此事明確表示，將繼續調查警員疑似虐待警犬事件，確保處理結果公正透明。