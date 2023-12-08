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接種更新版COVID-19疫苗 節季有效保護

洛杉磯訊
洛杉磯縣公共衛生局呼籲民眾接種今冬更新版 COVID-19 疫苗。（洛縣公共衛生局）
洛杉磯縣公共衛生局呼籲民眾接種今冬更新版 COVID-19 疫苗。（洛縣公共衛生局）

在為迎接節日季做準備時，洛杉磯縣公共衛生局（The Los Angeles County Department of Public Health）鼓勵民眾接種最新的更新版 COVID-19 疫苗，以便在節日慶祝活動期間保護自己和親人的健康。更新版疫苗可有效預防目前正在洛杉磯縣傳播的病毒株。接種疫苗是保護自己免於罹患 COVID-19 重症最安全的方法。

在聚會前提前接種疫苗，最好提前至少 2 週接種疫苗，將提供最大的保護，以防止患上嚴重疾病而打亂假期計劃。 研究表明，疫苗可以降低患上長期 COVID 的風險，並減少在確實感染 COVID-19 後罹患重症、住院和死亡的機率。

建議年齡在 6 個月及以上的所有人接種至少一劑更新版疫苗(於 2023 年 9 月開始提供)，無論個人之前的疫苗接種情況如何，也無論以前是否感染過 COVID。對於 5 歲以下的兒童或免疫系統削弱的人士，公共衛生局建議與醫療服務提供者討論更新版 COVID-19 疫苗的最有效的接種時機和劑量，可能會建議接種多劑疫苗。

更新版疫苗對 65 歲及以上的成年人、懷孕人士以及患有基礎疾病或慢性疾病的人尤為重要，這些人更有可能因 COVID-19 而患重病、住院和死亡。

更新版 COVID-19 疫苗是安全的。無論您的保險狀態或移民身份如何，都可以無需自付費用在整個洛杉磯縣接種。 在 myturn.ca.gov 查找疫苗接種地點。

由於對 COVID-19 感染的免疫力會隨著時間的推移而減弱，並且因為新病毒變異株的傳播，感染的可能性會增加。更新版疫苗可以有效預防目前正在洛杉磯縣傳播的病毒株。

如果您對如何接種疫苗以及在哪裡接種疫苗有疑問，包括要求在家接種疫苗，請致電公共衛生局呼叫中心，電話:1-833-540-0473，工作時間每週七天，上午 8 點至晚上 8 點。登錄 publichealth.lacounty.gov/vaccines 網站，瞭解有關疫苗接種的更多資訊。

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