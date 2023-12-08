節日季防詐防盜 天普市警民見面會

洛縣警局天普市分局7日在天普市舉辦節日期間民眾和資深警探見面會，洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger，左四）、天普分局局長Jorge Meza（右四）和民選官員等人合影。（記者張宏／攝影）

洛縣 警局天普 分局7日在天普市舉辦節日期間民眾和資深警探見面會，讓民眾可與警方面對面探討安全問題。警員分享如何避免長者財產詐欺 、房產詐欺、商業盜竊和減少入室盜竊撇步等信息。

不同族裔的民眾參與活動現場，天普市分局首先分享自從今年9月洛縣警局在打擊零售盜竊取得的成績，警局的「組織零售犯罪專案團隊」（Organized Retail Crime Task Force）目前已逮捕196人，尋回價值40萬4312元的盜竊財物，向檢察官辦公室遞交100個起訴案件。

在警局工作二十多年的Doug Lockwood表示，節日期間民眾和商家要防範盜竊，在室外和室內安裝攝像頭能幫助警方獲得更多犯罪嫌犯的信息，同時商家也可考慮聘請私人安保，在商場進行巡邏。把貴重的物品放在商舖後面或者鎖起來也會降低被盜的風險。民眾獨自外出時，不要攜帶大量現金或佩戴攜帶過於醒目的貴重物品，同時留意鎖好車門，犯罪分子通常會路邊一輛輛車試過去，看哪個車沒有鎖後實施盜竊。建議民眾把住家附近的警局地址輸入手機地圖的常用地址，如果遇到可疑人士尾隨，可直接開到警局，不要回家。

日前本報採訪過的資深反詐警探謝艾莉（Aily Baldwin）也在現場分享長者如何避免受騙上當，她表示，每個人都記住不要輕易給陌生人轉錢，即使對方以各種理由威脅恐嚇或誘惑，都不要輕易相信陌生人。其次不要隨便打開陌生人或者郵箱地址寄來的郵件鏈接，可能導致手機或電腦中毒。她建議長者要多參加這類社區活動，了解騙子最新的犯罪手法，才能提高警惕。

洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）也出席當天的活動。她表示，每個人都很關注治安問題，希望這些活動和資訊能幫助大家提高警惕，減少成為詐騙詐欺目標的機會，同時也能在節日裡保護自身安全和家庭財產安全。