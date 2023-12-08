南加亞凱迪亞高中生王詩安 榮膺國家青年藝術獎

亞凱迪亞高中12年級華裔女生王詩安榮膺國家青年藝術基金會年度詩歌創作優勝獎。（家長提供）

國家青年藝術基金會（YoungArts）近日公佈了 2024 年度得獎名單，來自全國各地的近 700 名最有成就的視覺、文學和表演領域的青年上榜，預示著新一代有潛力的藝術人才脫穎而出。亞凱迪亞 高中（Arcadia High School）12年級華裔女生王詩安 （Chloe Wong）榮膺詩歌創作（Writing/Poetry）優勝獎（Winner with Distinction），並受邀參加明年1 月在佛州 邁阿密（Miami）市舉行的「國家青年藝術週」（National YoungArts Week）活動。

競選國家青年藝術獎必須呈送個人作品，通過嚴格的評審過程產生。根據YoungArts官網新聞稿，今年全國共有9000餘人參加比賽，但只有150人獲得優勝獎，其中寫作領域只有20人，而詩歌類僅五人獲獎，參賽者均為 15-18 歲的高中10-12 年級學生。

王詩安介紹，她提交了一部包含 5 首詩的作品集，主題廣泛，形式多樣，有些詩虛構想象，有些則受到現實生活的啟發，例如，美國人普遍關注的槍支暴力現象。另一首敍事詩，講述了太空 狗萊卡（Laika）的一生故事，後來這隻小狗死在前蘇聯的太空艙裡。她創作的許多詩篇都遵循獨特的形式，有自己的特色和風格，「希望我的詩能讓讀者接觸到各種不同的主題和世界」。

談到作品得獎，王詩安說，「很高興能以優異成績成為 2024 年青年藝術獎得主。我大約一年半前才開始寫詩，所以得到這個肯定感覺很棒！我一直想參加全國青年藝術週，迫不及待地想在明年1月去邁阿密。青年藝術週最精彩的部分之一就是可以見到音樂家、舞蹈家、演員等。我不僅想與其他青年作家交流，還想與各學科的藝術家合作！」

國家青年藝術基金會也是聯邦教育部主辦的美國總統藝術學者（U.S. Presidential Scholars in the Arts）的唯一提名機構，換言之，青年藝術獲獎者也是美國總統藝術學者的候選人，該獎項是美國藝術領域高中生的最高榮譽之一，每年5月頒布。