我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：明年大選將讓選舉人團制度缺陷成為主要爭議

醫生16歲女兒 為何得流感一天後就去世？

南加亞凱迪亞高中生王詩安 榮膺國家青年藝術獎

記者丁曙／亞凱迪亞即時報導
亞凱迪亞高中12年級華裔女生王詩安榮膺國家青年藝術基金會年度詩歌創作優勝獎。（家長提供）
亞凱迪亞高中12年級華裔女生王詩安榮膺國家青年藝術基金會年度詩歌創作優勝獎。（家長提供）

國家青年藝術基金會（YoungArts）近日公佈了 2024 年度得獎名單，來自全國各地的近 700 名最有成就的視覺、文學和表演領域的青年上榜，預示著新一代有潛力的藝術人才脫穎而出。亞凱迪亞高中（Arcadia High School）12年級華裔女生王詩安 （Chloe Wong）榮膺詩歌創作（Writing/Poetry）優勝獎（Winner with Distinction），並受邀參加明年1 月在佛州邁阿密（Miami）市舉行的「國家青年藝術週」（National YoungArts Week）活動。

競選國家青年藝術獎必須呈送個人作品，通過嚴格的評審過程產生。根據YoungArts官網新聞稿，今年全國共有9000餘人參加比賽，但只有150人獲得優勝獎，其中寫作領域只有20人，而詩歌類僅五人獲獎，參賽者均為 15-18 歲的高中10-12 年級學生。

王詩安介紹，她提交了一部包含 5 首詩的作品集，主題廣泛，形式多樣，有些詩虛構想象，有些則受到現實生活的啟發，例如，美國人普遍關注的槍支暴力現象。另一首敍事詩，講述了太空狗萊卡（Laika）的一生故事，後來這隻小狗死在前蘇聯的太空艙裡。她創作的許多詩篇都遵循獨特的形式，有自己的特色和風格，「希望我的詩能讓讀者接觸到各種不同的主題和世界」。

談到作品得獎，王詩安說，「很高興能以優異成績成為 2024 年青年藝術獎得主。我大約一年半前才開始寫詩，所以得到這個肯定感覺很棒！我一直想參加全國青年藝術週，迫不及待地想在明年1月去邁阿密。青年藝術週最精彩的部分之一就是可以見到音樂家、舞蹈家、演員等。我不僅想與其他青年作家交流，還想與各學科的藝術家合作！」

國家青年藝術基金會也是聯邦教育部主辦的美國總統藝術學者（U.S. Presidential Scholars in the Arts）的唯一提名機構，換言之，青年藝術獲獎者也是美國總統藝術學者的候選人，該獎項是美國藝術領域高中生的最高榮譽之一，每年5月頒布。

太空 亞凱迪亞 佛州

上一則

華人結婚賀禮送1000元禮品卡 竟變15元 朋友險生嫌隙

下一則

節日季防詐防盜 天普市警民見面會

延伸閱讀

足球／中國行取消後 梅西明年2月飛香港踢友誼賽

足球／中國行取消後 梅西明年2月飛香港踢友誼賽
美京藝術療癒坊 12/16談「樹」中自我

美京藝術療癒坊 12/16談「樹」中自我
墨西哥傳奇故事歌劇「Frida & Diego」 洛城上演

墨西哥傳奇故事歌劇「Frida & Diego」 洛城上演
卡斯楚之妹 90歲在邁阿密去世 離鄉60多年 曾為中情局線民

卡斯楚之妹 90歲在邁阿密去世 離鄉60多年 曾為中情局線民
4星座懶散也能出頭天 有的受人歡迎、有的擅長藝術

4星座懶散也能出頭天 有的受人歡迎、有的擅長藝術
王芳蘭百歲誕辰繪畫作品展周六開幕

王芳蘭百歲誕辰繪畫作品展周六開幕

熱門新聞

平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-03 20:18
李梅剛到美國時和舅舅王延慶一起去看花車游行。（王延慶提供）

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

2023-12-06 22:16
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-04 01:20
該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）

爾灣3屍凶宅降價賣 195萬元現金成交 原屋主仍賺錢

2023-12-05 01:20
野牛突然發怒沖向遊客。（取自現場目擊者視頻）

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

2023-12-06 20:32
案發時，屋內除了男主人外、還有祖母和幼兒在家。（KTLA5電視台）

家有祖母、幼兒…洛城男擊斃入室竊賊 鄰居叫好

2023-12-03 14:46

超人氣

更多 >
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
社交媒體瘋傳 華翁布碌崙列車內遭人無故攻擊

社交媒體瘋傳 華翁布碌崙列車內遭人無故攻擊
中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」