南加州經濟高峰會開幕 聚焦發展與挑戰

第14屆南加州年度經濟高峰會集結各界專家探討經濟發展，預測2024年強勁增長，同時關注通膨和高利率對未來增長的影響。（記者張庭瑜/攝影）

第14屆南加州 年度經濟高峰會12月7日（週四）在洛杉磯 喜來登大飯店（Sheraton Grand Los Angeles）舉辦。本次會議由南加 州政府協會（Southern California Association of Governments，簡稱SCAG）精心策劃，聚集了來自不同行業的領導者、政策制定者、學者及專業人士，共同探討南加州經濟的未來發展與挑戰，約500名各界代表參加。

與會專家們預測，得益於勞動力市場的健康狀態、新興項目、旅遊業和對外貿易的持續增長，南加州有望在2024年實現強勁的經濟增長。來自六個縣的經濟學家們對未來一年的經濟展望大多持樂觀態度，但也警告說，通貨膨脹和高利率可能會在2024年下半年減緩經濟增長的速度。

專家也針對SCAG的「Connect SoCal 2024」交通計劃和可持續社區戰略草案，討論通過改善交通系統來提升該地區近1900萬居民的生活品質和經濟效益；議題還涵蓋了創造就業機會、提高通勤、航運和旅遊效率等發展策略，而康乃爾大學（Cornell University）城市技術研究員Greg Lindsay的主題演講更成為會議的焦點。

在「透過連結社會加速經濟發展」的專題小組討論中，由聖地牙哥（San Diego）政府協會首席執行長伊拉塔（Hasan Ikhrata）、策略成長委員會執行董事利伯特（Lynn von Koch-Liebert）、洛杉磯縣經濟發展公司應用經濟學研究所所長塞奇威克（Shannon Sedgwick）參與，並由SCAG前主席哈尼克（Jan Harnik）主持。

下午的會議聚焦於「加速地區生產力與潛能」主題，深入探討了自動化、人工智能驅動和人口成長放緩時代的適應策略。嘉賓包括Snap, Inc.的加州政策主管克羅克特（Jasson Crockett）、洛杉磯時報（Los Angeles Times）科技專欄作家梅爾泰雷（Brian Merchant）、加州州立大學多明格斯山分校（California State University, Dominguez Hills）教務長兼學術事務副校長斯帕恩（Michael Spagna），以及ChargerHelp, Inc.的學習與發展資深副總裁Kianna Scott。

SCAG高級經濟學家莫雷諾（Gigi Moreno）在會議上指出，雖然全球經濟壓力威脅著經濟衰退，但南加州仍顯示出強大的彈性。她提到，該地區的關鍵行業表現超過了疫情前的水平。隨著港口和好萊塢勞資糾紛的解決，南加州將帶著經濟動力進入新的一年。南加州2023年的年增長率預計達到2%至4%，但通膨和高利率可能會導致2024年中期增長放緩至不到1%。

南加州政府協會執行主任阿吉瀨（Kome Ajise）表示，這次經濟高峰會是該地區每年12月舉辦的重要會議，目的是反思過去一年的經濟狀況並展望未來。南加州的GDP達1.6兆美元，此次會議提供了一個寶貴的機會來討論地區經濟的現狀和未來發展。

會議還特別關注確保經濟公平，尤其是對亞裔美國人和其他少數族裔社區的影響。討論範圍包括當前經濟環境中的挑戰，如高通膨率，以及這些問題對工作機會和永續性的影響。

經濟學家羅蘭赫斯特（David W. Roland-Holst）對該地區的經濟前景表示樂觀，他指出，儘管美國和其他經濟體近期面臨衰退威脅，加州經濟卻顯示出抵抗衰退的趨勢。尤其是在貿易方面，加州與太平洋地區的貿易關係正快速成長，這對加州港口的擴容尤為重要，這不僅有利於與台灣的貿易，也對與中國、韓國和日本等主要貿易夥伴的關係有正面影響。專家認為，加州經濟基本上已經度過衰退期，並將實現「軟著陸」對貿易帶來正面影響。