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商業女性榮譽頒獎光芒閃耀 華裔不缺席

洛杉磯訊
加州參議會第25選區參議員波塔蒂諾（Anthony Portantino，左）為鄭涵嬪（Becky Cheng，右）頒發「2023年商業女性榮譽獎」。 本報記者攝影
加州參議會第25選區參議員波塔蒂諾（Anthony Portantino，左）為鄭涵嬪（Becky Cheng，右）頒發「2023年商業女性榮譽獎」。 本報記者攝影

加州參議會第25選區參議員波塔蒂諾（Anthony Portantino），12月6日舉辦「2023年商業女性榮譽獎頒獎典禮」，為選區內工商業界女性精英表達致敬。獲獎者中不乏華裔身影，作為第一代移民的鄭涵嬪（Becky Cheng）獲此殊榮。

12月6日在布班克市（Burbank）的活動頒獎典禮上冠蓋雲集，近400位來自南加州政、商界名流和民眾，為獲獎的41位精英女性到場祝賀。

參議員波塔蒂諾（Anthony Portantino）首先恭喜獲獎者獲此殊榮，他表示，辦公室從9月開始，經過社區提名後的嚴格評選，最終產生41位獲獎者，這些商業女性在各自領域都取得了驕人成果，為社區乃至美國社會都貢獻良多，值得大家尊敬和自豪。波塔蒂諾說，這些女性的學識和成就向小女孩乃至年輕女性證明，「她們可以成為任何她們選擇成為的人」。

當天作為41名獲獎女性一員的鄭涵嬪感謝家人、親友、同事的支持，同時也對波塔蒂諾辦公室提供這項殊榮表達感謝。她表示，未來會更加努力為社區、為整個社會貢獻一己之力。

鄭涵嬪目前擔任雅潔公司（Athens Services）政府事務主管，負責與西聖蓋博谷包括華裔聚居城市合作，鄭涵嬪擁有在公共部門13年工作經驗，超過10年服務於國會眾議員趙美心（Judy Chu）社區辦公室，也曾出任加州眾議員村土康郎（Al Muratsuchi）社區代表。她也曾作為Asian Pacific American Legislative Staff Network - APALS 外交事務主管，負責與環境正義和可持續性相關的各種項目。

獲得「2023年商業女性榮譽獎」的鄭涵嬪（Becky Cheng，前排右三）感謝...
獲得「2023年商業女性榮譽獎」的鄭涵嬪（Becky Cheng，前排右三）感謝家人、親友、同事支持，現場親友團見證其獲獎。 本報記者攝影

加州 眾議員 華裔

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