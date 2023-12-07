蒙市漲水費年初生效 居民反對聲音小
蒙特利公園市（Monterey Park）6日舉辦市議會，重點對城市水費和污水費率上漲議題進行公聽。最終反對票數沒有佔據多數，水費和污水費率上漲將按計劃進行，預計明年年初生效。
蒙市地塊1萬7492個，半數約為8747個，反對聲音需超過半數才能阻止上漲，但是截至到公聽前，市府書記官辦公室收到有效抗議不足700份，大幅低於半數的有效抗議規定。
蒙市市議員饒影凡表示，城市在過去數年年都沒有增加水費，同時城市會以發行2000萬元債券方式幫助居民減少三分之一的費率上漲費用。6日公聽會沒有收到足夠多反對費用上漲的訊息和投票，所以水費上漲將按原計劃進行。
蒙市目前水費是2017年8月生效的水費標準，民眾根據水錶尺寸和用水量支付每月水錶費用。單戶住宅客戶採用三層分級費率結構，所有其他客戶類別均支付統一費用。但是城市下水道和廢水系統老化需要更換修繕和維護，這本身就是一大筆額外開銷，如更換城市居民的水錶等需要耗費900多萬元。市府還現場展示了目前在城市使用各種下水道裝置，多數鏽跡斑斑，有些已有100年歷史。
蒙市計劃發行2000萬元債券方式幫助居民減少三分之一的費率上漲費用，根據蒙市政府網站最新公布的單戶居民家庭水費標準，現行每100立方呎水費2.89元，發行債券後，到2024年1月1日水費將調升到3.12元，以後逐年上調，到2027年上調到4.17元。且城市水費採用分級費率，第一級（0至6個單位，一個單位100立方呎）每100立方呎水費2.89元，第二級（7至12個單位）每100立方呎水費3.15元，第三級（13個單位或以上）每100立方呎水費3.37元，以後同步逐年上調；平均水費從目前的每100立方呎3.29元，至2027年上調到5.19元。
HF&H為市府制定十年財務計劃得出的財務分析結論顯示，當前水費費率收入不足以支付當前和供水系統的持續運作。營運成本每年將增加約3.0%，至2027-28 財年，每年平均成本為620萬元。城市廢水排放標準是2017年8月生效的標準，同樣其當前費率產生收入也不足以支付當前和下水道系統的持續運作。營運成本每年將增加約3.4%，至2027-28財年，每年平均成本為320萬元。
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