南加聖誕大盜出沒 兩賊深夜狂偷節日裝飾品

兩名嫌犯在莫瑞諾谷市Calle Vejar街道偷走多個居民的聖誕裝飾品。（KTLA 5）

聖誕臨近，當南加 民眾正在為節日做準備時，河濱縣（Riverside）近期出現的聖誕怪傑（Christmas Grinches）偷走居民的節日裝飾品，目前仍然逍遙法外。

影音來源：KTLA 5，洛杉磯 採訪中心後製

12月1日凌晨4點30分左右，法爾肯(Alexandra Falcon)的房屋監控畫面顯示，至少兩名嫌犯非法侵入她位於莫瑞諾谷市（Moreno Valley）Calle Vejar街道的房子。

法爾肯說，「一群人在我和我鄰居的草坪上拔掉了我們兩個充氣玩具的延長線。」

監控畫面同時拍到嫌犯從房屋中偷走昂貴的大型聖誕裝飾品。法爾肯說，「我們有一隻獨特的馴鹿，就像魯道夫馴鹿（Rudolph reindeer）一樣，並且還有一個聖誕老人。」

法爾肯和她街對面鄰居的監控畫面顯示，一名男子走近法爾肯的家，然後離開。幾分鐘後，男子回來從她家前的草坪上拿了節日充氣玩具，然後淡定的走開了。她隔壁鄰居的監控畫面顯示，兩名嫌犯手上裝滿了偷來的裝飾品。

兩名嫌犯手上裝滿了偷來的裝飾品。（KTLA 5）

法爾肯表示，她已經購買了新的草坪裝飾品，她不會讓小偷奪走她慶祝節日活動的樂趣。

另一位同樣受害的鄰居阿什利韋弗 (Ashley Weaver)一家剛搬來這裡五個月，她表示和自己10個月大的兒子一起裝飾節日是一段特別的時光。她購買了一個巨大的LED充氣聖誕老人和馴鹿，竊賊卻偷走了她的充氣玩具，為了安全起見，韋弗決定將她的另一個大型裝飾品（一根 8英尺高的節日燈柱）移到她的車庫裡。