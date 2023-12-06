我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

南加聖誕大盜出沒 兩賊深夜狂偷節日裝飾品

河濱訊
兩名嫌犯在莫瑞諾谷市Calle Vejar街道偷走多個居民的聖誕裝飾品。（KTLA 5）
兩名嫌犯在莫瑞諾谷市Calle Vejar街道偷走多個居民的聖誕裝飾品。（KTLA 5）

聖誕臨近，當南加民眾正在為節日做準備時，河濱縣（Riverside）近期出現的聖誕怪傑（Christmas Grinches）偷走居民的節日裝飾品，目前仍然逍遙法外。

影音來源：KTLA 5，洛杉磯採訪中心後製

12月1日凌晨4點30分左右，法爾肯(Alexandra Falcon)的房屋監控畫面顯示，至少兩名嫌犯非法侵入她位於莫瑞諾谷市（Moreno Valley）Calle Vejar街道的房子。

法爾肯說，「一群人在我和我鄰居的草坪上拔掉了我們兩個充氣玩具的延長線。」

監控畫面同時拍到嫌犯從房屋中偷走昂貴的大型聖誕裝飾品。法爾肯說，「我們有一隻獨特的馴鹿，就像魯道夫馴鹿（Rudolph reindeer）一樣，並且還有一個聖誕老人。」

法爾肯和她街對面鄰居的監控畫面顯示，一名男子走近法爾肯的家，然後離開。幾分鐘後，男子回來從她家前的草坪上拿了節日充氣玩具，然後淡定的走開了。她隔壁鄰居的監控畫面顯示，兩名嫌犯手上裝滿了偷來的裝飾品。

兩名嫌犯手上裝滿了偷來的裝飾品。（KTLA 5）
兩名嫌犯手上裝滿了偷來的裝飾品。（KTLA 5）

法爾肯表示，她已經購買了新的草坪裝飾品，她不會讓小偷奪走她慶祝節日活動的樂趣。

另一位同樣受害的鄰居阿什利韋弗 (Ashley Weaver)一家剛搬來這裡五個月，她表示和自己10個月大的兒子一起裝飾節日是一段特別的時光。她購買了一個巨大的LED充氣聖誕老人和馴鹿，竊賊卻偷走了她的充氣玩具，為了安全起見，韋弗決定將她的另一個大型裝飾品（一根 8英尺高的節日燈柱）移到她的車庫裡。

受害者表示，他們一直在監視轉售網站，看看嫌犯是否會試圖出售被盜的裝飾品。

兩名嫌犯在莫瑞諾谷市Calle Vejar街道偷走多個居民的聖誕裝飾品。（KTL...
兩名嫌犯在莫瑞諾谷市Calle Vejar街道偷走多個居民的聖誕裝飾品。（KTLA 5）

南加 洛杉磯

上一則

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

下一則

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

延伸閱讀

慶祝聖誕白宮12月獻禮：50呎x70呎的兒童溜冰場

慶祝聖誕白宮12月獻禮：50呎x70呎的兒童溜冰場
慈濟、北卡橙郡攜手 辦耆老聖誕音樂會

慈濟、北卡橙郡攜手 辦耆老聖誕音樂會
老豫園聖誕新年套餐九五折預訂優惠 六至十人套餐 佳節最佳選擇

老豫園聖誕新年套餐九五折預訂優惠 六至十人套餐 佳節最佳選擇
彭博：美股將有聖誕行情

彭博：美股將有聖誕行情
芝市聖誕燈展登場 白襪隊主場燈飾大道 開車賞燈

芝市聖誕燈展登場 白襪隊主場燈飾大道 開車賞燈
芝加哥聖誕捷運列車、公車上路 充滿節日氣息

芝加哥聖誕捷運列車、公車上路 充滿節日氣息

熱門新聞

平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-03 20:18
51歲的王兵（Bing Wang 音譯）身亡，48歲的王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷截肢。（KTLA5）

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

2023-11-30 18:03
平時熱鬧的美食廣場，座位空空如也。（目擊者提供）

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

2023-12-04 01:20
該房位於爾灣「花果山」社區。（取自Zillow網頁）

爾灣3屍凶宅降價賣 195萬元現金成交 原屋主仍賺錢

2023-12-05 01:20
案發時，屋內除了男主人外、還有祖母和幼兒在家。（KTLA5電視台）

家有祖母、幼兒…洛城男擊斃入室竊賊 鄰居叫好

2023-12-03 14:46
受害者在遭受搶劫和暴力攻擊後，被送往波莫納谷醫院治療。她強烈呼籲警方加緊追捕涉案嫌犯，以防止類似的搶劫案再次發生，威脅其他無辜民眾的安全。（KTLA5電視台）

南加好市多停車場遭搶 華女病床呼籲目擊者

2023-11-29 16:06

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆