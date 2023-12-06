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黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

記者邵敏／洛杉磯即時報導
野牛突然發怒沖向遊客。（取自現場目擊者視頻）
野牛突然發怒沖向遊客。（取自現場目擊者視頻）

社群上最近流傳的一則視頻引起強烈反響，知名景點黃石國家公園內，10多名遊客圍著一頭巨大的野生水牛拍照，野牛突然發怒衝向遊客，幸運的是沒有人受傷 ，但遊客近距離接觸野生動物的行為，遭到眾人的批評與質疑。

（視頻來源：目擊者／記者邵敏後製）

視頻畫面顯示，遭遇野牛衝撞的遊客看起來大多是華人面孔，攻擊事件發生在黃石國家公園，這頭龐大的野牛當時正在路邊吃草。目擊者稱，當時大概有12名遊客圍著它，在距離幾呎外的地方合影拍照。不遠處停著兩輛旅行車，男女老少眾遊客從各角度圍著野牛拍照，一名身穿紅衣的女子，正在擺姿勢跟它合影。

突然，野牛的尾巴翹起來，像是被觸怒，它停止吃草，迅速跳出石頭圍欄，轉而向旁邊的人群衝去。遊客沒有料到野牛突發攻擊，慌亂地向四處逃竄。等到人群散去，這頭野牛又慢悠悠地轉身回到路邊，在人群剛才站立拍照的地方繼續吃草，所幸沒有人員受傷。

整個過程不到30秒，附近有目擊者拍下驚險的一幕，伴隨著野牛突襲人群，拍攝者驚呼「你們期待什麼」，意指圍觀者觸怒野生動物，必會遭遇反擊。這則廣泛傳播的影片，引起強烈反響。大多數人認為，圍觀遊客距離這頭重達2000磅的野生動物太近，因此招來危險攻擊；也有評論者表示，公園規矩需要有所改變，遊客應該留在車裡，不能下車。

10多名遊客圍著一頭巨大的野生水牛近距離拍照。（取自現場目擊者視頻）
10多名遊客圍著一頭巨大的野生水牛近距離拍照。（取自現場目擊者視頻）

據悉，這種野生水牛奔跑的速度可達每小時35哩，它們被稱為美國東北地區最大的哺乳動物，雄性野牛體重可達2000磅，站立高度6呎。

黃石國家公園管理處在其網站上表示，故意接近野生動物，是非法行為，如果遊客導致動物移動，就意味著距離它們太近。公園內各處都有標牌，上面寫著「請勿接近野生動物」，管理人員建議，遊客接觸熊或狼等野生動物時，應保持100碼（約90米）的距離；遊客靠近野牛、麋鹿和其他野生動物時，應至少保持25碼（約23米）的距離。

資料記錄，黃石公園的野牛今年7月襲擊一名女子，導致受害者七處脊椎骨折，胸部、腹部嚴重受傷；一個月後，一名男性遊客抱著嬰兒，試圖近距離拍攝一頭巨大的野牛，同樣在社群上遭到眾人猛烈抨擊。猶他州立大學（Utah State University）的報告顯示，2019年，園區內共有56人因野牛受傷，兩人死亡。

人群散去後，野牛回到路邊繼續吃草。（取自現場目擊者視頻）
人群散去後，野牛回到路邊繼續吃草。（取自現場目擊者視頻）

黃石公園 猶他州 華人

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