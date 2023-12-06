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洛縣Redondo高中連2天學生攜槍 今日停課警察巡檢

洛杉磯訊
繼連續發生兩起學生攜槍進入麗多浪聯合高中的事件後，當地警方迅速介入，維持學校及周邊地區的治安，並於周三停課一天。（abc7電視台）
繼連續發生兩起學生攜槍進入麗多浪聯合高中的事件後，當地警方迅速介入，維持學校及周邊地區的治安，並於周三停課一天。（abc7電視台）

洛杉磯縣麗浪多聯合高中（Redondo Union High School）因應連續兩天發生學生攜帶槍支事件，宣布於12月6日（週三）暫停上課。此前，該校於12月4日（週一）和5日（週二）分別發生兩起學生攜槍進入校園的事件，均導致校園緊急封鎖。

週二事件中，一名15歲學生被發現攜帶武器進入校園，隨即逃離，但不久後被警方拘留。週一的事件也涉及一名15歲學生，其攜帶一把裝有子彈的槍和大容量彈匣至學校。目前，兩名學生的身份尚未公開。

根據麗浪多灘警察局指出，這兩起事件中均未發生開槍事件，也無人受傷。警方目前正積極調查是否存在更多潛在的武器，以及這兩名學生是否有任何聯繫。

兩名學生因涉嫌多項與槍支相關的罪行而被拘留，其中包括青少年持槍、在校園攜槍、持有大容量彈匣、公共場合攜帶已上膛的槍支以及持有未註冊的已上膛槍支。目前尚不清楚他們如何獲得這些武器。

儘管連續發生兩起事件，但警方表示目前未發現學校內存在任何具體的威脅或暴力計畫。為應對這兩起逮捕事件，麗浪多聯合高中將於6日停課一天，並計劃於7日（週四）恢復上課。

學區官員向家長發出的信件中則指出，學校關閉是為讓學區團隊與麗浪多海灘警察局合作，全面審查安全措施，並制定擴大此項工作的策略。期間，警方將對學校進行大規模搜查。7日恢復上課時，校園將僅設三個出入口，並由警察與管理人員嚴格監控。此外，麗浪多的所有學校將加強警察巡邏。

學校社區6日早上8時30分召開線上會議，討論此次事件。地區官員在給家長的訊息中表示，連續發生這兩起事件完全出乎預料，學區和社區需要共同努力解決青少年獲得槍支的問題。

槍支 學區 洛杉磯

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