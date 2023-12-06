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國畫家周平珖師生畫展 洛杉磯意𠫂會舘將舉辦

洛杉磯訊
意𠫂會舘為華人藝術家舉辦各種書畫藝術展。(意𠫂會舘網站)
意𠫂會舘為華人藝術家舉辦各種書畫藝術展。(意𠫂會舘網站)

周平珖先生1955年生於重慶，中國國家高級美術師，現為中國畫學會（美國）分會常務副會長，是在美國最具影響的中國畫家之一。他的作品將潑墨，寫意，工筆，融為一體，畫風獨樹一幟，他作畫講究心境、意境的表現與表達。其先後在世界多地舉辦個人畫展，出版有多部畫集。周平珖先生旅居海外廿餘年，一直以中國繪畫形式，用國畫創作思維與理念，傳播中國繪畫藝術，用筆墨展現精彩世界。

為了首次師生畫展，專門印製了《筆墨春秋》周平珖師生作品集，並收錄師生作品120餘幅。這次展覽共有26位同學參展，大家來自五湖四海，以畫結緣，以畫為友，相知相惜。他們中有醫生、律師、藝術家、科學家、教育家，設計師與公司老闆和企業家，多為各行精英翹楚。都是基於對中華傳統文化的熱愛，對國畫藝術的嚮往，走進了畫室，閒暇之餘筆耕墨耘，潛心悟道，始之了然於心。今之展覽，以觀眾為師，望能談藝品評賜教！同時分享繪畫創作帶來的愉悅喜樂。

畫展開幕儀式：（12月9日下午2點）

每日展覽時間：下午1時- 5時

地址：意𠫂會舘

4711 Schaefer   Ave, Chino. CA 91710

聯絡電話：1626-506-9282

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