南加僑界緬懷高啓正 愛鄉愛國服務奉獻

台灣政治大學「雄鷹籃球隊」今年6月訪南加，高啓正（中）熱情安排友誼賽。（檔案圖片）

南加 著名華人僑領高啓正於12月5日晨不幸離世，令僑界震驚和悲痛！高啓正多年來服務奉獻社區，大家尊稱他「高大哥」。與高啓正生前有過交往的部分友人、僑界人士紛紛表達追思緬懷不捨之情。

駐洛杉磯 台北經文處處處長紀欽耀代表全體同仁對高啓正的離世致哀。他說，高啓正委員是南加州 德高望重的僑界領袖，生前積極參與僑社活動，對僑界貢獻良多。2020年新冠疫情期間整合僑界力量及資源，成立「洛杉磯僑界急難救助協會」，向許多急需幫助的國人同胞伸出援手，體現台灣人的善良與大愛。我們不捨高委員辭世，期盼南加州僑界緬懷他畢生愛鄉愛國的風範，持續團結和諧。

高啓正是中華民國僑務諮詢委員，2017年創辦洛杉磯僑界急難救助協會，並擔任創會會長至2022年。該協會現任會長劉煥君說，有幸跟高大哥學習急難救助會務，「高大哥一生忠黨愛國，事業有成，篤信基督，服務僑社，受到僑社各界的尊敬。」高大哥在2017 年編輯出版「洛杉磯關懷救助手冊」，分送洛杉磯僑胞家庭及各單位。平時定期舉辦各類急難救助講座，教育培訓等課程，應變能力及心理建設。他並邀請相關專業機構或學者示範教學，增加僑胞應變能力，臨危不亂。

劉煥君說，在疫情大流行期間，高大哥代表協會捐贈防疫口罩給洛杉磯市政府。同時一直在服務僑胞或短暫前來訪問的國民，當遭遇急難時，予以及時的協助或建議。高大哥是一位做事不求名利的人，為人相當低調。很多事高大哥和高大嫂都是默默付出，從不要求回報，也不到處宣揚，獲得僑界尊敬。

中國國民黨美西南支部前常委謝宗煌表示，高大哥突然逝世讓僑界非常震驚，也十分不捨。大家對他多年來為僑社服務、國家的貢獻，深存感恩。僑界以往舉辦的很多活動，高大哥以身作則，親自參與，出錢出力，這是他讓僑界最為感動感謝的。

他說，今年6月間，母校台灣政治大學的「雄鷹籃球隊」，因為三年連續獲得台灣大專籃球聯賽男一級冠軍，由球隊創始人姜豐年率領來美西參觀訪問，政大南加州校友會經由美國中華體育聯誼會總會長高大哥的安排與協助，得與洛杉磯ABA聯盟球隊Hrazdan舉行了一場友誼賽。當天高大哥健康欠佳，但仍在高大嫂陪同下，親自出席為兩隊加油打氣並合影留念，也見到了一些他多年的藍球界老友。看得出來，高大哥當時心情相當愉快，大家也很替他高興，尤其是被他一生對籃球運動的熱愛與執著所感動。這也是他最後一次在公開場合露面。

羅省中華會館前會長、顧問張自豪表示，高啓正從台灣從軍退伍後到美國創業，做得很成功。多年前在社區活動中相識，他在很多社區大型活動中起到主導作用，而且與傳統僑社關係非常密切。與高啓正交往有20多年，他服務社區貢獻頗多，不求名不求利。凡是傳統僑社舉辦重大節慶活動，他都是熱情提供佈置各種標誌及拱門，他的積極奉獻精神值得大家學習。高啓正做事有原則很公正為人正直，無論在新僑、老僑中都有很高威望。