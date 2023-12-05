洛市韓國城30輛車遭殃 非裔男無差別砸窗

男子四處走動，用黃色撬棍猛擊車輛窗戶，並在車身上留下凹痕。（KTLA 5）

一名持械嫌犯12月4日（周一）因在洛市韓國城（Koreatown）破壞約30輛汽車而被通緝。

影音來源：KTLA 5，洛杉磯 採訪中心後製

據洛杉磯市警察局（LAPD）稱，周一中午至下午3點期間，4街（4th Street）至7街（7th Street）以及威斯特摩蘭大道（Westmoreland Boulevard）至維吉爾大道（Virgil Avenue）地區發生了破壞行為。

目擊者稱，男子用黃色撬棍猛擊車輛窗戶，並在車身上留下凹痕。附近居民拍下的影片顯示，該男子拿著撬棍四處走動，隨意砸壞停放的車輛。

附近的居民米歇爾維茲卡拉 (Michelle Vizcarra)，從公寓跑下來與破壞者對峙。她說，「這是違法的，這讓我心碎，所以我決定下去嘗試至少拍下一張他的完好照片。」維茲卡拉繼續說，「幸運的是我不是唯一一個站出來的，有很多人想盡一切辦法抓住他。」

另一位居民喬恩托馬斯 (Jon Thomas)告訴KTLA 5，「這種事件時斷時續的發生，幾年前，我把車停在威斯特摩蘭4號公寓（4th at Westmoreland），我的後窗被砸碎了，所以我這種行為並不陌生。」

嫌犯的新照片已經公布，根據描述，他是一名非裔 男子，身穿「Dallas」運動衫、黑色褲子和黑色拖鞋。人們還看到他背著一個霓虹綠的袋子。警方稱，據說他「對旁觀者充滿敵意」。

KTLA 5周二早上拍攝的現場影片顯示，一輛白色豐田 SUV的後擋風玻璃破碎。另一輛銀色雪佛蘭轎車的駕駛側後窗完全被砸碎，車主隨後用一塊紙板、一個垃圾袋和膠帶蓋住了損壞的地方。

任何有資訊的人請聯繫洛杉磯市警察局奧林匹克區（LAPD’s Olympic Area）警探213-382-9370，也可以透過www.lacrimestippers.org匿名提交。