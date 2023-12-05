富蘭克林基金會飛向藍天首映式和籌款會

富蘭克林基金會3日在亞凱迪亞（Arcadia）舉辦「飛向藍天」首映式和籌款晚會，（左起）JUST GO總裁Anna王、屈建平、赫景秀、布萊恩特奶奶、布萊恩特和媽媽Emily等。（記者張宏／攝影）

富蘭克林基金會3日在亞凱迪亞 （Arcadia）舉辦「飛向藍天」首映式和籌款晚會，影片主角也是世界上年齡最小的自閉症飛行學員布萊恩特和媽媽一起亮相首映式。現場愛心人士慷慨解囊，希望能幫助自閉症家庭。

基金會創辦人赫景秀表示，華人 愛心人士對自閉症關注日益增加，這些孩子的家庭、學習和社交環境都得到改善。十多年前，他們辦活動依靠的只有教會，少有社區贊助。如今他們活動竟然有13個協辦、六個贊助和四個支持單位。華裔社區更加關注自閉症，大家團結友愛互助，將中華文化優良美德在美國大地上廣為傳播。

活動重頭戲是記錄影片「飛向藍天」首映式，該影片製片人和導演屈建平表示，這是一部反映自閉症少年開飛機的故事。影片主角布萊恩特是一個16歲的自閉症孩子，他有注意力不集中、社交恐懼、動作呆板及語言遲緩等典型自閉症問題。但是他從小就痴迷飛機，對飛機性能瞭如指掌。他的媽媽看到孩子如此痴迷飛行，就想方設法創造條件讓他開飛機。經過不斷爭取和努力，加州 政府殘障部門協調機構同意為他開飛機提供幫助，讓他終於能飛上藍天。

屈建平說，影片歷時半年，由於經費有限，劇組人員多是以義工形式參加，一些設想的特效和拍攝也無法實現。不過影片完整感人，感謝影片作曲和音樂製作人曾笑和陳梓韻，製片人白艾米和助理剪輯常雨萌的付出。

布萊恩特媽媽表示，孩子學開飛機後，行為問題得到很大改善，他們去參觀阿拉斯加航空的殘障人士開放月活動，航空公司的工作人員甚至認為，布萊恩特將來有可能開大型商用機。她感謝飛行學校老師對孩子專長的肯定，為其指定完美的計畫。他也是該飛行學院1936年以來第一個15歲學生，也是目前全美第一個飛翔藍天的自閉症兒童。作為一個自閉症孩子的母親，感謝各界在她無助徬徨時注入力量，未來道路雖然艱辛，但一定會更好。

聯邦眾議員趙美心、亞凱迪亞市議員鄭博仁和高卿，僑領張素久和美國華人婦女聯合會及各界愛心人士出席。慈善家張祥華表示，富蘭克林基金會為自閉症兒童做出的努力令人感動，他認識這個基金會，是兩年前他們來橙縣舞蹈中心借場地，雙方因此結緣。他鼓勵和呼籲美國華人社團能支持這個項目，獻出愛心。