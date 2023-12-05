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四天槍殺四人 洛城冷血殺手被控四項謀殺罪

洛杉磯訊
鮑威爾（Jerrid Joseph Powell）4日現身法庭，他被控四項謀殺罪。（洛杉磯時報Wally Skalij攝影／媒體共享）
鮑威爾（Jerrid Joseph Powell）4日現身法庭，他被控四項謀殺罪。（洛杉磯時報Wally Skalij攝影／媒體共享）

四天連殺四人的冷血殺人嫌犯鮑威爾（Jerrid Joseph Powell）4日被指控犯下三起遊民謀殺案以及一起入室搶劫殺人案。四起命案分別發生在11月26日至29日，三名遊民死者均是在一個人睡著時被槍殺的。

根據洛杉磯縣地方檢察官辦公室的起訴書，今年33歲的鮑威爾被控四項謀殺罪，一項入室搶劫罪，一項持有武器重罪。此外，檢察官還添加了加重刑罰的指控，包括連續犯下多起謀殺案，在搶劫過程中殺人以及非法使用武器。如果罪名成立，鮑威爾獲刑終身監禁，不得假釋。該案將於1月8日過堂。

警方和檢方並未透露鮑威爾犯下四起殺人案的動機。

鮑威爾11月28日涉嫌跟蹤布辛倫（Nicholas Simbolon）至其位於聖迪瑪斯（San Dimas）的家中，實施搶劫後將其殺害；鮑威爾涉嫌在11月26日、27日和29日分別槍殺37歲的Jose Bolanos，62歲的Mark Diggs，52歲的Shawn Alvarez，這三人都是遊民。除了Jose Bolanos身中數槍，其餘三名死者均是頭部中彈，一槍斃命。

入室搶劫殺人案和三起遊民命案本是兩起獨立調查的案件。洛杉磯縣警局局長盧納（Robert Luna）11月30日舉辦新聞發布會，公布了發生在28日的聖迪瑪斯入室搶劫殺人案，並表示根據嫌犯車輛信息，於30日逮捕了嫌疑人鮑威爾，並在車中找到其犯罪使用的槍枝。12月1日洛市警局召開記者會，向民眾徵集三起遊民命案的線索。第二天，洛市警局局長摩爾（Michel Moore）發布消息，稱鮑威爾的槍枝與三起遊民命案中使用的槍枝一致，鮑威爾同樣涉嫌犯下三起遊民謀殺案。

今年33歲的鮑威爾於11月30日被捕。（洛縣警局）
今年33歲的鮑威爾於11月30日被捕。（洛縣警局）
鮑威爾（Jerrid Joseph Powell）4日現身法庭，他被控四項謀殺罪...
鮑威爾（Jerrid Joseph Powell）4日現身法庭，他被控四項謀殺罪。（洛杉磯時報Wally Skalij攝影）

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