洛杉磯台美商會換屆 葉怡蘭當選會長

葉怡蘭（右二）當選為洛杉磯台美商會新任會長後，與前會長吳怡蓉（左二）進行交接儀式，並由國策顧問楊信（右一）和田詒鴻（左一）監交完成。（吳怡蓉提供）

洛杉磯 台美商會12月2日（週六）舉行年度會員大會及2024年理事選舉，葉怡蘭當選新一任會長，接替前會長吳怡蓉。葉怡蘭將運用個人豐富的商業經驗和對台美關係的深刻理解，繼續促進商業交流與推展會務。此外，陳玲華、葉俊麟、吳惠鉉和王偉文當選商會新一屆副會長。

洛杉磯台美商會自成立以來，秉持著聯合台僑華裔互助合作的宗旨，協助當地僑民融入主流社會，提升族裔的社會地位。商會全體會員共同信奉「互助合作，服務人群」的信念，並且化為積極的行動。商會的工作目標就是「凝聚所有來自台灣的僑民的力量，共同協力拓展生存的空間，為開創更美好的明天而努力。」

前會長吳怡蓉表示，身為第二代台裔美國人，能為洛杉磯最歷史悠久的組織之一服務是一種榮幸。今年，商會主辦了北美洲台灣商會聯合總會大會，成功在洛杉磯與來自美國和加拿大的多位朋友會面。商會還參與了在華盛頓特區的門戶之行，與國會多名成員會面，成功推動了「台美免雙重課稅法案」的通過。

商會過去一年中，亦同時成功舉辦多項活動，如企業參訪和休閒考察，包括參觀，包括Athens Services（回收公司）、Sunlite Industrial Corporation（亞馬遜 銷售商）、Maxzone Auto Depo（汽車前燈製造）、Lucky Farms（生產農產品和水果）、Crystal Windows（窗戶製造）和Adesso（電腦配件）等企業。他們還進行休閒考察，參觀新港灘（Newport Beach），並觀看「Pageant of the Masters」表演。今年還舉辦多場商務研討會，以及首次參與羅斯密市（Rosemead）7月4日舉辦的遊行，進一步提升了其在聖蓋博 谷的知名度。