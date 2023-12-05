南加橙縣昨晚3.5級地震 華人有感「上下震盪」

橙縣地區12月4日晚上發生3.5級地震。（FOX11）

南加橙縣 地區12月4日（周一）晚上發生3.5級地震 ，當地的華人 居民表示地震發生時，上下震盪，感覺明顯，有人甚至聽到家中木頭結構發出「轟」的聲音。

據美國地質調查局（USGS）稱，地震發生在4日晚上8時09分左右，地點位於橙縣富樂頓（Fullerton）以東約1哩處。初步數據報告顯示，地震深度約為6.6哩，震動強度被認為是輕微，北至洛杉磯縣瓦茨區（Watts）、南至橙縣爾灣（Irvine）都有震感。

橙縣Cypress市華人居民柯先生表示，當天晚上8時多，他感受到明顯的地震，甚至聽到家中木頭結構發出轟轟的響聲，他擔心水管會被震斷，不過柯先生指出，震感持續時間很短，之後沒有重復。家住橙縣迪士尼樂園附近的方女士，在同一時間也感受到強烈震感，她表示，因為自己處於震中，感覺特別明顯，上下震盪，「如果接下來是左右震盪，那震級就厲害了，幸虧沒有發生。」

USGS數據顯示，4日晚第一次地震發生20分鐘後，同一地區發生初步震級為2.3級的餘震，當局預測，接下來幾小時內可能還會發生更多餘震。目前還沒有任何損壞或傷害的報告，美國地質調查局的Felt Report尚未做出任何回應。如果居民所在區域經歷過晃動，可以登陸USGS官方網站線上填寫感覺報告，網址如下https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/ci40616032/executive。