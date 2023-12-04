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華人留學生 洛杉磯街頭被子彈「爆頭」 鮮血直流

記者邵敏／洛杉磯即時報導
受害者中槍，彈珠槍擊中前額。（受訪者提供）
受害者中槍，彈珠槍擊中前額。（受訪者提供）

洛杉磯市中心日前發生一起路人無辜被子彈擊中案件，受害者是一名年輕的中國留學生。現場照片顯示，他的臉上、手上都是血。留學生接受本報採訪時表示，子彈正好打在頭骨最硬的地方，如果位置偏一點，後果不堪設想。

事情發生在鄒同學19歲生日的前三天， 具體時間是11月23日的感恩節晚上，當時他一個人走在洛杉磯市中心街頭，準備前往附近的一家餐廳吃晚飯。鄒同學表示，因為路程不遠，搭乘計程車費比較貴，他決定步行前往。當晚8時40分左右，鄒同學走在Spring街311號附近，周圍車輛、行人很少，他一邊走一邊和國內的媽媽打視頻電話，在路邊等紅燈時，突然「砰」 一聲，腦門劇烈疼痛，感覺像是有什麼東西砸到了頭。

案發現場在洛杉磯市中心的一個街頭。（受訪者提供）
案發現場在洛杉磯市中心的一個街頭。（受訪者提供）

鄒同學趕緊用手摀住傷口，電話中媽媽詢問發生什麼事，有沒有流血。在媽媽提醒下，他才發現手上、臉上全都是血，但那個時候，被害人根本沒有想到是被子彈擊中，以為是高空墜物。受傷的鄒同學觀察周圍環境，旁邊確有一幢高樓，但他沒有找到究竟是什麼東西砸到腦門。

因為傷口在流血，又是頭部受傷，鄒同學躲到一幢建築物下面，撥打911呼叫救護車。他表示，救護人員趕到現場檢查周圍環境，也沒有找到可疑物品。當晚到達醫院，急診醫師初步判斷只是擦傷，並做簡單傷口處理。但遠在中國的家人、及朋友的醫生父母，通過傷口照片研判，很可能是被氣槍子彈擊中。24日上午，在父母催促下，鄒同學再次前往醫院檢查，並做CT掃描，腦門上的傷口又圓又平整，此次醫生診斷可能是被彈珠槍傷害，幸運的是沒有造成內傷 ，也沒有骨折。

考慮到事態的嚴重，案發後的第三天11月25日，鄒同學來到警局報案，警方確認傷口正是彈珠槍（Pellet Gun）所致。 根據警局的立案文件，這起事件被定性為使用致命武器攻擊的犯罪案。案情描述為，受害者中槍，彈珠子彈擊中受害者前額，導致出血，嫌疑人在逃。

根據鄒同學轉述，警方指出，子彈正好打在頭骨最硬的地方，如果往下偏一點，擊中太陽穴、或眼睛部位，後果不堪設想。警察告訴鄒同學，洛杉磯治安不佳，以後可能會更危險。回憶案發場景，鄒同學認為，當時有人在街頭隨機射擊，見四下無人，就把他當作目標，還瞄準頭部。他補充「我不確定這起案件是否涉及仇亞。」

案件發生後，鄒同學第一時間在社群軟體上公布經歷，沒想到有不少人口出惡言，認為當事人沒有安全意識，大晚上走在洛市中心街頭，「被槍擊是活該」。

對於這樣的評論，鄒同學說很難受。他解釋，2021年赴美留學，一直住在東部安全的城市，晚上10時多出門都沒有問題，不久前才到舊金山附近一所高中就讀。這次感恩節假期，鄒同學到洛杉磯約朋友玩，住在市中心一家酒店，沒想到第二天就遭遇不幸，「我現在才知道舊金山、洛杉磯這些地方有多危險，走在街上就會飛來橫禍，以後盡量結伴出行，晚上早點回家。」

鄒同學表示，這起意外事件沒有給他帶來太大的心理負擔，不過遠在上海的父母非常擔憂，他們害怕，接連幾天茶飯不思，經常走神。

留學生的臉上、手上都是鮮血。（受訪者提供）
留學生的臉上、手上都是鮮血。（受訪者提供）

洛杉磯 中國留學生 舊金山

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