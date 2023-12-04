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北美華人會計師協會年末大講座 匯集「三師」服務社區

記者趙健／洛杉磯市即時報導
會長張青（上右一）透露，協會計劃在明年2月3日、4日恢復實體講座，通過線上線下併行的方式更好地服務社區。（視頻會議截圖）
會長張青（上右一）透露，協會計劃在明年2月3日、4日恢復實體講座，通過線上線下併行的方式更好地服務社區。（視頻會議截圖）

北美華人會計師協會偕同洛杉磯僑教中心和橙縣僑教中心，2日、3日舉辦「2023年末財稅法律健康生活線上大講座」，匯集資深會計師、律師和醫師，為華人深度講解與生活密切相關的主題。講座資訊實用豐富，吸引近400位聽眾。

此次講座一連兩日舉行，主題範圍不僅包括稅務、法律方面的專業內容，還增加了醫學健康信息，旨在為民眾提供全方位生活資訊。國税局外展部聯絡官李鏞和郭珊珊，講解了今年國稅局報稅的簡化流程以及稅務申報注意事項；醫學博士鄧嘉猷分享糖尿病醫療方面的新發展；律師兼會計師尤信硯從專業角度解析六個家庭規劃信託案列；會計師陳柏宇提醒民眾注意持有海外金融資產時的稅務申報；會計師葉旭旻總結2023年適用於個人和企業的各項稅務減免；會計師汪光中提醒華人注意社安退休金的領取時間；會計師李崇正分享利息與產業税資訊；會計師葉俊麟講解在美國開辦公司的核心知識。

北美華人會計師協會理事長李崇正表示，對於在美國生活的華人來說，醫師、律師和會計師，是他們日常生活中接觸最多的職業。協會非常榮幸能讓「三師」齊聚，加上國稅局的代表，幫助華人同胞了解與生活密切相關的信息。

北美華人會計師協會榮譽監事長陳英煌表示，協會自1993年成立以來至今已30餘年，致力於服務美國僑胞，且每年舉辦六場以上資訊豐富的講座，頗受僑民歡迎。儘管疫情限制實體講座的舉辦方式，卻拓展講座的受益範圍，讓全球各地的華人都能獲取最新的專業資訊。

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永與副主任鄭心茹表示，感謝北美華人會計師協會每年與僑教中心合作舉辦稅務講座，嘉惠在美鄉親。橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如也在講座上致詞。

講座發起人、北美華人會計師協會會長張青透露，協會計劃在明年2月3日、4日恢復實體講座，通過線上線下併行的方式更好地服務社區，讓參與者能夠進行面對面的交流和學習。

講座匯集資深會計師、律師和醫師，深度講解與生活密切相關的主題。（視頻會議截圖）
講座匯集資深會計師、律師和醫師，深度講解與生活密切相關的主題。（視頻會議截圖）

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