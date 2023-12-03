汽車保值率大比拼 電車五年折舊近50%

汽車五年折舊率相對疫情前減緩，但電車折舊近半成。（Unsplash）

疫情導致新車產量減少和二手車 市場活躍，讓所有車型的保值率顯著提高。疫情前，一般汽車5年內的折舊率約50%，現如今他們的折舊率為38.8%。 而電車經歷了一波市場降價潮，保值率大打折扣，5年內的折舊率為49.1%。

iSeeCars 執行分析師卡爾布勞爾(Karl Brauer) 表示，「對車主來說，好消息是所有二手車都比五年前更保值，但電車是最差的。」iseecars對超過110萬輛汽車的最新數據分析，以5年為期限，顯示了哪些汽車貶值最快，哪些汽車最保值。相比較而言混動車折損率為37.4%，對電車有近12%的優勢，卡車折損率為34.8%，保值率最高，而SUV車型折損率41.2%，高於市場平均水平。

2023年折舊率最高的汽車，數據顯示，豪華車比民用普通車的貶值來的更快，包括瑪莎拉蒂 Quattroporte、寶馬 7 系列和瑪莎拉蒂 Ghibli占據前三席，豪華車5年後的平均折舊率是48.1%，非豪華車的平均折舊率是36.8%。以下是折舊幅度最大的前 25名車型。

瑪莎拉蒂Quattroporte，（五年平均折舊）64.5%

寶馬7系, 61.8%

瑪莎拉蒂Ghibli, 61.3%

寶馬5系（混動），58.8%

凱迪拉克Escalade ESV, 58.5%

寶馬X5, 58.2%

英菲尼迪 QX80, 58.1%

瑪莎拉蒂 Levante, 57.8%

捷豹XF, 57.6%

奧迪A7, 57.2%

奧迪Q7, 56.8%

凱迪拉克Escalade, 56.5%

奧迪A6, 56.3%

沃爾沃S90，55.8%

日產Armada, 55.7%

賓士S-Class, 55.7%

林肯領航員 L, 55.5%

賓士GLS, 55.5%

特斯拉 Model S，55.5%

寶馬5系, 55.3%

寶馬X5, 54.7%

林肯領航員，54.7%

寶馬X5 M, 54.0%

路虎攬勝, 53.9%

凱迪拉克XT5, 53.9%

2023年折舊率最低的汽車，數據顯示，這25輛車的保值率遠高於平均值。 排名第一的保時捷911轎跑車在五年後僅損失了9.3%的價值，這表明二手市場對這款跑車的需求異常強勁。 另外三輛保時捷，以及六輛豐田 汽車、四輛斯巴魯汽車和三輛雪佛蘭汽車，反映了消費者對跑車、小型SUV和節能經濟型汽車的持續需求。 過去幾年二手車價格的上漲促使許多買家轉向性價比較高的車款。 以下是折舊幅度最小的前 25名車型。

保時捷 911（轎跑車），（五年平均折舊） 9.3%

保時捷 718 Cayman, 17.6%

豐田Tacoma, 20.4%

吉普牧馬人/牧馬人無限，20.8%

本田 思域（轎車/掀背車），21.5%

斯巴魯BRZ, 23.4%

雪佛蘭科邁羅, 24.2%

豐田 C-HR, 24.4%

斯巴魯 Crossstrek, 24.5%

豐田卡羅拉, 24.5%

福特野馬, 24.5%

保時捷 718 Boxster, 25.1%

豐田Tundra, 25.3%

Kia Rio 5 門, 25.8%

保時捷 911（敞篷車）, 26.0%

本田 HR-V, 26.2%

斯巴魯翼豹, 26.2%

起亞Rio, 26.3%

雪佛蘭 Spark, 26.6%

豐田RAV4, 27.2%

現代Accent, 27.4%

豐田 4Runner, 27.4%

雪佛蘭克爾維特, 27.5%

日產 Kicks, 27.5%

斯巴魯翼豹, 27.8%