洛市遊民連環命案兇嫌落網 竟是聖迪瑪斯入室殺人犯

洛市警方公布的遊民連環殺人案中兇嫌以及車輛模樣。（洛市警局）

洛杉磯 市11月底三天內有三個遊民 被槍殺，正當警員全力搜捕該名連環殺手時，竟發現近期逮捕的聖迪瑪斯（San Dimas）入室搶劫殺人案兇手，33歲的男性兇嫌Jerrid Joseph Powell，正是遊民連環殺人案的兇嫌。

洛杉磯市警局局長摩爾表示，警方從Jerrid Joseph Powell車上發現的槍枝，正是三起遊民謀殺案中使用的槍枝。

不過Jerrid Joseph Powell被逮捕是因為聖迪瑪斯入室搶劫殺人案。他於在11月30日清晨被捕。警方29日晚間在路上對其車輛進行了檢查，發現了聖迪瑪斯案中作案使用的槍枝。洛縣警局局長盧納（Robert Luna）表示，該車輛正是入室搶劫謀殺案現場發現的車輛。

聖迪瑪斯案發生在11月28日傍晚6時55分，三起遊民命案分別發生在11月26日、27日、29日凌晨。三起遊民命案中，兇嫌都是悄悄靠近正在熟睡的遊民，開槍將他們殺害，之後駕駛一輛雙門轎車逃跑。

在聖迪瑪斯案中，42歲的洛杉磯縣執行長辦公室IT部門項目經理辛布倫（Nicholas Simbolon）被兇嫌尾隨至其聖迪瑪斯的家中，兇嫌在車庫搶劫了辛布倫並槍殺了他。當時在家的辛布倫妻子發現了車庫中躺在特斯拉 轎車中的辛布倫。