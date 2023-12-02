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點亮天普市 一樹聖誕彩燈迎佳節

記者啟鉻／天普市即時報導
點亮巨大聖誕樹彩燈。（記者啟鉻／攝影）
點亮巨大聖誕樹彩燈。（記者啟鉻／攝影）

南加天普市（Temple City）1日晚舉行一年一度「點亮天普」（Lights on Temple City ）活動，民眾熱情參與。華裔市長文尚丞（William Man）點亮市府前巨大聖誕樹彩燈。他說，這是天普市傳統活動，祝願大家聖誕節、新年快樂！

活動自當天午後5時一直延續到晚9時許。作為南加小城天普市的年度盛事，不僅社區民眾參與，也吸引了周邊城市居民。現場設立人造雪地遊戲區、小火車、美食攤、手工藝品攤位、與聖誕老人合影、現場畫像、拍照等，孩童在家長陪伴下，盡情歡樂。晚7時開始，學生樂隊沿著Las Tunas大街舉行遊行，聖誕老人在車上頻頻向路旁觀眾招手。在天普市居住40多年的居民黛伊表示，當天活動應是天普市進入聖誕節及新年慶祝標誌。

活動的高潮是點亮廣場八角亭前巨大聖誕樹彩燈。華裔市長文尚丞在人們倒數聲中，點亮聖誕樹彩燈，現場一片歡騰。活動也吸引了附近城市居民。居住亞凱迪亞市的林雪貞與先生也來參加，年屆八旬夫婦頻頻在各彩燈景區留影。林雪貞說，她經常在八角亭與舞友們跳元極舞，也是舞蹈教練。她說，目睹天普市逐漸成長，人口也逐年增多，參與年度「點亮天普」活動的各族裔家庭也非常踴躍。

天普市是一座充滿活力、安全宜居友善和多元文化城市。該市成立於1960年，居民人口近3萬6000人，亞太裔約佔一半多，華人居民也逐漸增長。該市定期舉辦各種社區活動和娛樂節目，多元文化氛圍吸引著不同背景人們。

孩童雪地遊戲。（記者啟鉻／攝影）
孩童雪地遊戲。（記者啟鉻／攝影）
學生鼓樂隊遊行。（記者啟鉻／攝影）
學生鼓樂隊遊行。（記者啟鉻／攝影）
與聖誕老人合影。（記者啟鉻／攝影）
與聖誕老人合影。（記者啟鉻／攝影）

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