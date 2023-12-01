尾隨入室搶劫殺人偵破 洛縣府技術官遇害

洛杉磯縣警局局長魯納（Robert G. Luna）等人11月30日宣布破獲一起尾隨入室搶劫殺人案。（洛縣警局）

洛杉磯 縣警局局長魯納（Robert G. Luna）以及洛縣 謀殺案調查局局長Andrew Meyer，聖迪瑪斯（San Dimas）、比佛利山 警局等多個地方調查機構以及洛縣政府官員，11月30日舉辦新聞發佈會宣布破獲一起跟蹤入室搶劫謀殺案，受害人是洛杉磯縣執行長辦公室IT部門項目經理辛布倫（Nicholas Simbolon）。

該起案件發生在11月28日傍晚6時55分。當時42歲的聖迪瑪斯居民辛布倫駕車到達位於聖迪瑪斯Hawkbrook1800號街區的家中。當他將車停在車庫時，33歲的男性兇嫌Jerrid Joseph Powell進入車庫搶劫了辛布倫的一些財物後，還無情地對辛布倫開了槍，之後逃離現場。

當時在家的辛布倫的妻子發現在車庫倒地不起的辛布倫，她立即撥打了911。聖迪瑪斯警員和洛杉磯縣消防員趕到了現場，發現受害人上半身中了一槍。儘管消防員的極力搶救，辛布倫仍死於槍傷。

經過密集調查，洛縣謀殺案調查局探員終於鎖定了兇嫌的車輛。案發當天辛布倫在西柯汶納（West Covina）South Citrus大街200號街區的一處電車充電站離開時，被嫌犯一路尾隨至家中。

11月29日，比佛利山警局在Santa Monica 和Rexford Drive交叉口發現了嫌犯的車。之後，警員將這輛車攔下，逮捕了嫌犯Jerrid Joseph Powell，他是該車唯一登記車主。

警員搜查了這輛車，發現了一把槍。探員初步判定這把槍就是嫌犯作案用的兇槍。不過警員將對該槍做進一步的彈道測試進行確認。

比佛利山警局將嫌犯Jerrid Joseph Powell轉移至洛杉磯縣警局，他被涉嫌搶劫謀殺罪拘捕，保釋金210萬元。該案已經送至洛縣地檢署，屆時將由檢察官提起公訴。

目前沒有證據顯示嫌犯與受害人認識，看起來只是一起搶劫謀殺案。不過探員還未完全排除其它可能，還在梳理獲得的證據。

受害人辛布倫是洛杉磯縣執行長辦公室IT部門一名享有長期聘任期（tenured）項目經理。他去世後留有妻子，兩個兒子（8歲和10歲）以及他的母親。魯納說，「我們的心與辛布倫家人同在。他們遭受著無法想像的痛失親人之苦。」

出席當天記者會的還有洛杉磯縣執行長Fesia Davenport，洛縣委員巴格（Kathryn Barger）、正義官員（Justice Deputy）Sandra Croxton，聖迪瑪斯市長Emmett Badar等。

該案中兇嫌的車輛為2024寶馬440i四門灰色轎車，車牌號碼為「9JOE329」。民眾如有線索，聯繫洛縣凶案調查局：3238905500。