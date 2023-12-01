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3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

洛杉磯無包裝商店 帶容器「祼購」環保

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
這家無包裝商店提供的一系列沐浴乳、洗髮精等個人護理產品，通常存放在大型玻璃瓶或金屬罐中，顧客可以自己按需提取，再按照秤重方式計價。（記者張庭瑜/攝影）
這家無包裝商店提供的一系列沐浴乳、洗髮精等個人護理產品，通常存放在大型玻璃瓶或金屬罐中，顧客可以自己按需提取，再按照秤重方式計價。（記者張庭瑜/攝影）

隨著全球氣候暖化加重，環保議題更受重視。人們越來越注重減少塑料使用，從自備餐具到使用環保袋，各種減塑行動正蔚為風潮。在這樣的背景下，「無包裝商店」（Zero Waste Stores）應運而生，逐漸成為城市街頭的一道新風景。

所謂的無包裝商店，其核心理念是從源頭減少產生包裝廢物，主張「裸買」購物方式，即顧客需要自備容器來購買商品。這些商店通常不提供一次性包裝，商品多以散裝形式出售，顧客根據需要購買特定重量的商品。這不僅降低了包裝廢物的產生，也鼓勵顧客更加意識到自己的消費行為對環境的影響。

洛杉磯地區，無包裝商店以其獨特的魅力和實踐永續生活的理念吸引了大量關注。這些商店內部裝潢常常充滿溫馨舒適的氛圍，提供各種無包裝的零食、清潔用品等。顧客在這裡購物，不僅能體驗到新穎的購物方式，也能感受到一種貼近自然、回歸簡樸生活的滿足感。

洛杉磯的無包裝商店包括 Refillery LA、Sustain LA、Sun Moon Rain (Recontained)、Otherwild、Re_ Grocery、BYO（Bring Your Own Container）、Prostainable、eco now、Co-opportunity Market、Naked Frankie、The Refill Shoppe、The Well、My Zero Waste Store、Rainbow Acres、Wild Terra Apothecary、The Ecology Center’s Farm Stand等。這些店鋪各有特色，提供從食品到日用品的多樣選擇，成為支持環保生活方式的重要角色。

無包裝商店的興起不僅是一種商業模式的創新，更是社會對於環保意識提升的一個體現。這些商店的存在鼓勵人們反思日常消費習慣，推動社會向更可持續的生活方式轉變。隨著越來越多人加入這場環保行動，無包裝商店的概念有望在全球範圍內得到更廣泛的推廣和實踐。

記者來到位於繁華街區的無包裝商店Re_ Grocery時，首先映入眼簾的是店內明亮、簡潔的裝潢。天花板上垂吊的燈光溫暖而柔和，照亮了整個空間。店內陳列著各式各樣的商品，從日常用品如洗髮精、沐浴乳、洗衣精，到各類食品，應有盡有。更特別的是，這裡還有專門為支持環保理念的民眾準備的環保瓶，很多顧客甚至會主動捐贈自己的環保瓶，共同支持這個環保理念。

在仔細瀏覽時，記者發現店內還有許多針對華人顧客的特色食品，例如常用於燉湯的香菇和枸杞。這些商品都是以散裝形式展示，顧客可以根據自己的需求選擇購買量，然後由店員秤重計價。這種購物方式既減少了包裝浪費，又增加了購物的彈性和樂趣。

在記者瀏覽商品時，一位店員走來詢問記者是否曾經到訪過類似的無包裝商店。在得知這是記者的首次探訪後，他們熱情地向記者介紹店內的各種商品和購物流程，並細心地帶領記者參觀整個店面。這種親切的服務讓記者感到非常舒適，也讓記者對無包裝購物的理念有了更深刻的理解。

這家無包裝商店特別引人注目的是其提供的多種華人常用的健康食品，如枸杞，這些商品不...
這家無包裝商店特別引人注目的是其提供的多種華人常用的健康食品，如枸杞，這些商品不僅迎合了華人顧客的需求，也彰顯了店家對不同文化飲食習慣的尊重和理解。（記者張庭瑜/攝影）
店中一個特別的亮點是店內一角放置的眾多民眾自願捐贈的環保罐。這些環保罐展現了社區...
店中一個特別的亮點是店內一角放置的眾多民眾自願捐贈的環保罐。這些環保罐展現了社區成員對環保理念的支持和參與。（記者張庭瑜/攝影）
在這家無包裝商店中，除了日常用品和特色食材外，還有豐富多樣的健康堅果類零食。（記...
在這家無包裝商店中，除了日常用品和特色食材外，還有豐富多樣的健康堅果類零食。（記者張庭瑜/攝影）
商品的計價方式主要是採用秤重，這種方法既實用又環保。當顧客挑選好了自己所需的商品...
商品的計價方式主要是採用秤重，這種方法既實用又環保。當顧客挑選好了自己所需的商品後，如堅果、枸杞、日用品等放在秤上，由店員按照重量計算價格。這種計價方式不僅確保了價格的公正性，還大大減少了不必要的包裝和浪費。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 華人 暖化

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