洛杉磯無包裝商店 帶容器「祼購」環保

這家無包裝商店提供的一系列沐浴乳、洗髮精等個人護理產品,通常存放在大型玻璃瓶或金屬罐中,顧客可以自己按需提取,再按照秤重方式計價。(記者張庭瑜/攝影)

隨著全球氣候暖化 加重,環保議題更受重視。人們越來越注重減少塑料使用,從自備餐具到使用環保袋,各種減塑行動正蔚為風潮。在這樣的背景下,「無包裝商店」(Zero Waste Stores)應運而生,逐漸成為城市街頭的一道新風景。

所謂的無包裝商店,其核心理念是從源頭減少產生包裝廢物,主張「裸買」購物方式,即顧客需要自備容器來購買商品。這些商店通常不提供一次性包裝,商品多以散裝形式出售,顧客根據需要購買特定重量的商品。這不僅降低了包裝廢物的產生,也鼓勵顧客更加意識到自己的消費行為對環境的影響。

在洛杉磯 地區,無包裝商店以其獨特的魅力和實踐永續生活的理念吸引了大量關注。這些商店內部裝潢常常充滿溫馨舒適的氛圍,提供各種無包裝的零食、清潔用品等。顧客在這裡購物,不僅能體驗到新穎的購物方式,也能感受到一種貼近自然、回歸簡樸生活的滿足感。

洛杉磯的無包裝商店包括 Refillery LA、Sustain LA、Sun Moon Rain (Recontained)、Otherwild、Re_ Grocery、BYO(Bring Your Own Container)、Prostainable、eco now、Co-opportunity Market、Naked Frankie、The Refill Shoppe、The Well、My Zero Waste Store、Rainbow Acres、Wild Terra Apothecary、The Ecology Center’s Farm Stand等。這些店鋪各有特色,提供從食品到日用品的多樣選擇,成為支持環保生活方式的重要角色。

無包裝商店的興起不僅是一種商業模式的創新,更是社會對於環保意識提升的一個體現。這些商店的存在鼓勵人們反思日常消費習慣,推動社會向更可持續的生活方式轉變。隨著越來越多人加入這場環保行動,無包裝商店的概念有望在全球範圍內得到更廣泛的推廣和實踐。

記者來到位於繁華街區的無包裝商店Re_ Grocery時,首先映入眼簾的是店內明亮、簡潔的裝潢。天花板上垂吊的燈光溫暖而柔和,照亮了整個空間。店內陳列著各式各樣的商品,從日常用品如洗髮精、沐浴乳、洗衣精,到各類食品,應有盡有。更特別的是,這裡還有專門為支持環保理念的民眾準備的環保瓶,很多顧客甚至會主動捐贈自己的環保瓶,共同支持這個環保理念。

在仔細瀏覽時,記者發現店內還有許多針對華人 顧客的特色食品,例如常用於燉湯的香菇和枸杞。這些商品都是以散裝形式展示,顧客可以根據自己的需求選擇購買量,然後由店員秤重計價。這種購物方式既減少了包裝浪費,又增加了購物的彈性和樂趣。