阿罕布拉華裔市長沈時康辭世 享年59歲

前阿罕布拉市長沈時康29日因病不幸在聖蓋博醫院去世，享年59歲。（沈時康家人提供）

前阿罕布拉 市長沈時康29日因病不幸在聖蓋博醫院辭世，享年59歲。沈時康是阿罕布拉1903年建市以來的首位亞裔和華裔 市長，堪稱華人從政典範。他的突然離世，令社區震驚。

沈時康一生摯愛的太太Rebecca林30日一早證實先生不幸離世的消息。她在給友人的短信中寫道，「Stephen不敵病魔，昨晚上已經離開我們了」。

據沈時康摯友表示，沈時康今年4月被診斷不幸患上肝癌，數月來一直在太太和家人的陪伴下堅持化療，與病魔鬥爭到生命的最後一分鐘。

友人表示，再次參戰阿罕布拉市議員選舉，沈時康在去年10月的競選籌款會上已顯得消瘦，不過當時他開朗地對友人表示，人生難得老來瘦，身體健康就好。他為人生的最後一次競選付出了大量心力，推出治安、遊民、商機三大目標，希望阿罕布拉盛勢再現。在競選之後也依然活躍社區，不時參加僑社活動，但數月後就不幸被診斷出肝癌。

沈時康祖籍廣東潮州，出生在中國北京，70年代中隨父母移居香港，在港完成小學初中教育，80年代初赴美就讀高中，大學，在洛杉磯州大獲得工商管理學士學位。畢業後自主創業，定居阿罕布拉市並與太太Rebecca一起經商多年。也是來自香港的Rebecca27年來與先生一起打拼，無論在家族企業發展和孩子的教育上，都全力撐起半邊天，給與先生最大的支持。

沈時康一生熱心服務人群，他2006年首次當選阿罕布拉市議員，之後2屆連任，先後擔任阿罕布拉市長、副市長、市議員12年，四度出任市長。

在照顧好家庭和孩子的同時，他還曾當選美國華裔民選官員協會會長，美國加州城市聯盟亞太裔委員會副主席，美國全國城市聯盟亞太裔委員會主席，中國政協海外代表。期間除了全力以赴為選民服務，也利用微博和微信 等社群平台保持與民眾的熱度，阿罕布拉也成為全美第一個建立中文微博的城市，阿市政府還開通了中文微信公眾號，增加與華裔特別是年輕華裔的溝通，阿罕布拉警局官微信三年内粉絲突破4萬，不僅推動阿罕布拉與中國城市建立友好關係，更讓很多人瞭解到阿罕布拉是全美華人最多的城市。

沈時康在熱心服務公眾的同時，對家庭和孩子的教育付出極大心力。他和太太的獨生女兒沈佩鴻當年以優異成績被柏克萊加大錄取，畢業後再以優異成績錄取哈佛法學院，目前擔任律師。

沈時康英年早逝令社區惋惜不已。與癌症抗爭兩年不放棄學習、正在衝刺法學博士學位的前媒體人張越表示，一周前還和沈時康聊天，相互鼓勵，沒想到一周後已天人永隔。Rebacca30日全天都在處理沈時康後事。她表示，先生的追思會正在安排當中，尚未最後敲定。