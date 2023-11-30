我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

惠提爾605高速多車撞 自卸卡翻1人死公路堵

洛杉磯訊
605號高速公路發生涉及自卸卡車翻覆交通事故，造成至少一人死亡並導致嚴重交通擁堵。（abc7電視台）
605號高速公路發生涉及自卸卡車翻覆交通事故，造成至少一人死亡並導致嚴重交通擁堵。（abc7電視台）

洛杉磯縣惠提爾（Whittier）11月30日（週四）在605號高速公路發生一起嚴重的交通事故，造成至少一死。根據初步調查結果顯示，事故起因是自卸卡車翻覆，導致大量碎石散落在公路上，進而迫使北行車道封閉。

根據加州公路巡警局（CHP）初步調查顯示，這起事故於上午5時42分發生。目前，死者身份尚未確認。事發當時一輛載有泥土和混凝土的自卸卡車在高速公路上翻覆，導致大量碎石散落在車道上。隨後，一輛皮卡車進入高速公路北行車道後不久，與翻覆的自卸卡車發生碰撞。碰撞也導致碎片飛入南行車道，並損壞了至少三輛其他車輛。兩名卡車司機均受輕傷，已被送往醫院治療。

事故發生後，衛生防護中心（Health Protection Agency）曾短暫開放北行方向的一條車道，以緩解交通堵塞。然而，北行車道也在上午7點前不久再次全部關閉，直到幾乎兩個小時後，CHP才宣布重新開放北行的兩條車道，同時關閉南行的兩條車道。但隨著早上通勤時段的開始，交通擁堵情況一度延伸數英里。南行車道雖有部分開放，但駕駛們必須以較低速度通行，因碎石仍然遍佈路面。目前，事故的原因正在調查中。

加州 洛杉磯

上一則

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

延伸閱讀

紐約MTA公布堵車費擬議收費標準 私家車最高付15元

紐約MTA公布堵車費擬議收費標準 私家車最高付15元
燃料來了 逾12萬升首入加薩 已接收1946輛物資卡車

燃料來了 逾12萬升首入加薩 已接收1946輛物資卡車
至今最大規模 61救援卡車進北加薩 逾12萬升燃料首入加薩

至今最大規模 61救援卡車進北加薩 逾12萬升燃料首入加薩
高速公路出口編號 一看就知自己開了多遠

高速公路出口編號 一看就知自己開了多遠
洛縣長堤警匪追逐 贓車撞卡車起火3傷

洛縣長堤警匪追逐 贓車撞卡車起火3傷
以哈停戰協議生效後 137輛援助卡車已在加薩卸貨

以哈停戰協議生效後 137輛援助卡車已在加薩卸貨

熱門新聞

工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（KTLA）

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

2023-11-27 19:43
兩元鈔票大有學問，身價不凡。圖為2003年版。（取自The Spruce Crafts網站）

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2023-11-23 01:18
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

2023-11-25 01:20
劉女士在亞馬遜生鮮超市購買的食品。（受訪者提供）

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

2023-11-28 18:42
越來越多的德州人在加州定居，希望獲得更高的薪水待遇。（記者邵敏／攝影）

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

2023-11-27 14:45
工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（取材自KTLA電視台畫面）

華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

2023-11-28 01:20

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注
這星座動不動就哭 12星座「玻璃心程度」排行榜

這星座動不動就哭 12星座「玻璃心程度」排行榜
季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床