惠提爾605高速多車撞 自卸卡翻1人死公路堵

605號高速公路發生涉及自卸卡車翻覆交通事故，造成至少一人死亡並導致嚴重交通擁堵。（abc7電視台）

洛杉磯 縣惠提爾（Whittier）11月30日（週四）在605號高速公路發生一起嚴重的交通事故，造成至少一死。根據初步調查結果顯示，事故起因是自卸卡車翻覆，導致大量碎石散落在公路上，進而迫使北行車道封閉。

根據加州 公路巡警局（CHP）初步調查顯示，這起事故於上午5時42分發生。目前，死者身份尚未確認。事發當時一輛載有泥土和混凝土的自卸卡車在高速公路上翻覆，導致大量碎石散落在車道上。隨後，一輛皮卡車進入高速公路北行車道後不久，與翻覆的自卸卡車發生碰撞。碰撞也導致碎片飛入南行車道，並損壞了至少三輛其他車輛。兩名卡車司機均受輕傷，已被送往醫院治療。

事故發生後，衛生防護中心（Health Protection Agency）曾短暫開放北行方向的一條車道，以緩解交通堵塞。然而，北行車道也在上午7點前不久再次全部關閉，直到幾乎兩個小時後，CHP才宣布重新開放北行的兩條車道，同時關閉南行的兩條車道。但隨著早上通勤時段的開始，交通擁堵情況一度延伸數英里。南行車道雖有部分開放，但駕駛們必須以較低速度通行，因碎石仍然遍佈路面。目前，事故的原因正在調查中。