我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前國務卿季辛吉去世 享嵩壽100歲

黃仁勳：美還要十幾年才能晶片獨立 重申為中開發合規產品

洛縣2022仇恨犯罪報告 仇亞61件歷年居第二

記者邵敏／洛杉磯即時報導
LACCHR11月29日發布2022年年度仇恨犯罪報告。（會議截屏）
LACCHR11月29日發布2022年年度仇恨犯罪報告。（會議截屏）

洛杉磯縣人際關係委員會 (LACCHR) 11月29日（周三）發布2022年度仇恨犯罪報告，指出洛縣仇恨犯罪激增至20多年來第二高，其中72%都是暴力犯罪。

洛縣自1980年以來每年發布一份報告，今年報告指出，2022年至少有929人成為仇恨犯罪的受害者，比2021年增加18%；在過去8年里，仇恨犯罪呈上升趨勢，自2013 年以來增加143%。

LACCHR主席Ilan Davidson表示，對仇恨犯罪數量極高感到不安，特別是針對非裔美國人和猶太人社區的仇恨犯罪大幅增加。報告指出，非裔和猶太居民已成為主要受害者，反非裔仇恨犯罪上升34%，反猶太犯罪激增59%。官員指出，自以色列與哈瑪斯戰爭爆發以來，針對穆斯林和猶太人的仇恨犯罪急劇增加，但這些並未包含在2022年的報告中。

疫情期間，反亞裔仇恨犯罪急劇上升，因為肇事者將新冠病毒傳播歸咎於亞裔受害者，但2022年該犯罪數量下降25%，降至61起，儘管下降幅度較大，但官員指出，這個數據在多年的仇亞犯罪報告中仍位居第二。報告同時指出，18%的仇恨犯罪出於性取向，其中大多數針對男同性戀，記錄在案的共有44起反變性犯罪，創有史以来最高記錄。

LACCHR執行主任戶間（Robin Toma）表示，在洛杉磯縣，幾乎所有種族、國籍和宗教都成為仇恨犯罪的目標。他認為近年來仇恨犯罪報告數據增加，一方面是因為舉報系統更加完善，洛縣啟動對抗仇恨倡議，其中包括增加舉報仇恨犯罪熱線；另一方面，仇恨犯罪的實際增長真實存在。

洛縣警局局長魯納（Robert G. Luna）、洛市警局副局長周寶來 （Blake Chow) 分享最新數據，顯示自以色列與哈瑪斯戰爭爆發以來，當地針對穆斯林和猶太人的仇恨犯罪急劇增加。周寶來指出，LAPD發現10月6日至11月20日期間，反猶太仇恨犯罪與去年同期相比增加267%，反穆斯林仇恨犯罪增加633%。魯納表示，仇恨犯罪不僅針對個人、傷害個人，更是傷害整個社區，鼓勵所有人遇到仇恨犯罪、仇恨事件都要及時通報。

報告稱，去年共發生121起針對拉丁裔的仇恨犯罪，比前年增加3%，而且絕大多數案件都是暴力犯罪。洛縣政委員蘇麗絲(Hilda L. Solis)，第一位在總統內閣任職的拉丁裔，她對這樣的仇恨犯罪感到非常不安。

2022年，共有97起仇恨犯罪案件被移交給洛縣地方檢察官辦公室，其中86起案件被提出指控。洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）表示，對於仇恨犯罪零忍受，各部門繼續加強合作，确保社區每個成員都感到安全和受到重視。

洛杉磯縣2022年仇恨犯罪激增，72%為暴力犯罪。（Unsplash.com）
洛杉磯縣2022年仇恨犯罪激增，72%為暴力犯罪。（Unsplash.com）

仇恨犯罪 洛縣 猶太

上一則

LAPD警車失控撞行人 疑似釘子戳破胎漏氣

下一則

雨後彩虹懸掛天際 洛城華埠熠熠生輝

延伸閱讀

哈瑪斯再釋10人交換30巴人 卡達、美國有望說服休戰延長

哈瑪斯再釋10人交換30巴人 卡達、美國有望說服休戰延長
消息人士：哈瑪斯願多延長休戰4天 換以釋放更多囚犯

消息人士：哈瑪斯願多延長休戰4天 換以釋放更多囚犯
以哈戰爭、太空競賽到好萊塢罷工 2023大事一次看

以哈戰爭、太空競賽到好萊塢罷工 2023大事一次看
哈瑪斯官員邀馬斯克訪加薩 籲美檢視對以關係

哈瑪斯官員邀馬斯克訪加薩 籲美檢視對以關係
布林肯將訪問以色列 稱會努力延長以哈休戰協議

布林肯將訪問以色列 稱會努力延長以哈休戰協議
以哈休戰法國首批人質獲釋 孩童被逼看戰事心理受創

以哈休戰法國首批人質獲釋 孩童被逼看戰事心理受創

熱門新聞

工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（KTLA）

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

2023-11-27 19:43
兩元鈔票大有學問，身價不凡。圖為2003年版。（取自The Spruce Crafts網站）

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2023-11-23 01:18
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

2023-11-25 01:20
劉女士在亞馬遜生鮮超市購買的食品。（受訪者提供）

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

2023-11-28 18:42
華人區好市多現人潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

2023-11-21 22:07
越來越多的德州人在加州定居，希望獲得更高的薪水待遇。（記者邵敏／攝影）

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

2023-11-27 14:45

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元