洛縣2022仇恨犯罪報告 仇亞61件歷年居第二

LACCHR11月29日發布2022年年度仇恨犯罪報告。（會議截屏）

洛杉磯縣人際關係委員會 (LACCHR) 11月29日（周三）發布2022年度仇恨犯罪 報告，指出洛縣 仇恨犯罪激增至20多年來第二高，其中72%都是暴力犯罪。

洛縣自1980年以來每年發布一份報告，今年報告指出，2022年至少有929人成為仇恨犯罪的受害者，比2021年增加18%；在過去8年里，仇恨犯罪呈上升趨勢，自2013 年以來增加143%。

LACCHR主席Ilan Davidson表示，對仇恨犯罪數量極高感到不安，特別是針對非裔美國人和猶太 人社區的仇恨犯罪大幅增加。報告指出，非裔和猶太居民已成為主要受害者，反非裔仇恨犯罪上升34%，反猶太犯罪激增59%。官員指出，自以色列與哈瑪斯戰爭爆發以來，針對穆斯林和猶太人的仇恨犯罪急劇增加，但這些並未包含在2022年的報告中。

疫情期間，反亞裔仇恨犯罪急劇上升，因為肇事者將新冠病毒傳播歸咎於亞裔受害者，但2022年該犯罪數量下降25%，降至61起，儘管下降幅度較大，但官員指出，這個數據在多年的仇亞犯罪報告中仍位居第二。報告同時指出，18%的仇恨犯罪出於性取向，其中大多數針對男同性戀，記錄在案的共有44起反變性犯罪，創有史以来最高記錄。

LACCHR執行主任戶間（Robin Toma）表示，在洛杉磯縣，幾乎所有種族、國籍和宗教都成為仇恨犯罪的目標。他認為近年來仇恨犯罪報告數據增加，一方面是因為舉報系統更加完善，洛縣啟動對抗仇恨倡議，其中包括增加舉報仇恨犯罪熱線；另一方面，仇恨犯罪的實際增長真實存在。

洛縣警局局長魯納（Robert G. Luna）、洛市警局副局長周寶來 （Blake Chow) 分享最新數據，顯示自以色列與哈瑪斯戰爭爆發以來，當地針對穆斯林和猶太人的仇恨犯罪急劇增加。周寶來指出，LAPD發現10月6日至11月20日期間，反猶太仇恨犯罪與去年同期相比增加267%，反穆斯林仇恨犯罪增加633%。魯納表示，仇恨犯罪不僅針對個人、傷害個人，更是傷害整個社區，鼓勵所有人遇到仇恨犯罪、仇恨事件都要及時通報。

報告稱，去年共發生121起針對拉丁裔的仇恨犯罪，比前年增加3%，而且絕大多數案件都是暴力犯罪。洛縣政委員蘇麗絲(Hilda L. Solis)，第一位在總統內閣任職的拉丁裔，她對這樣的仇恨犯罪感到非常不安。