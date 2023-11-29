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谷歌地圖導航 洛杉磯司機被帶到荒漠

記者邵敏／即時報導
谷歌地圖將司機帶到沙漠荒地。（KTLA5電視台）
谷歌地圖將司機帶到沙漠荒地。（KTLA5電視台）

谷歌地圖是旅途中不可或缺的重要工具，但南加司機最近抱怨，谷歌地圖將他們帶到沙漠荒地，導致汽車深陷泥沼無法脫身。而類似的遭遇，華人司機表示也曾碰到過。

（視頻來源： 抖音帳號justdoingshelbythings／記者邵敏後製）

這次糟糕的旅行發生在11月19日，Shelby Easler一家人在拉斯維加斯看完F1賽事後，準備返回洛杉磯途中。為了避免當天沙塵暴造成的重大交通延誤，谷歌地圖建議一條新的駕駛路線代替15號公路，這是Easler第一次開車往返兩個城市之間，她不知道應該沿著15號州際公路行駛。

Easler表示，谷歌地圖當時顯示，如果沿著新路線駕駛，會比原來的路線快50分鐘，於是她欣然接受建議。但不久之後，Easler和同伴，以及至少其他十幾輛汽車，發現已被谷歌地圖帶到內華達（Nevada）沙漠中的一條土路上，路面崎嶇不平，難以駕駛。

一名大卡車司機告訴他們，這條土路在山裡已被沖毀，變成一條無處可去的路，Easler和其他幾名司機試圖掉頭，卻發現自己陷入鬆散的泥沼中。受困的司機趕緊撥打911報警電話，得知加州公路巡警局正忙於應對15號公路的沙塵暴，Easler致電一家拖車公司，該公司最終幫助受困的駕駛者，離開荒野中的泥沼地。

更糟的是，因為在路況糟糕的土路上行駛，Easler表示，汽車的右輪胎、定位系統損壞，她不得不將車留在拉斯維加斯的服務中心修理。經過這趟旅途，Easler表示，以後她不會完全接受谷歌地圖的建議，要堅持走自己熟悉的老路。

類似境遇，洛縣聖瑪利諾（San Marino）居民張先生表示也碰到過。當時張先生帶著幾位從中國來的朋友，從洛杉磯出發前往拉斯維加斯，15號公路大塞車，張先生在谷歌地圖的帶領下，開進沙漠裡的一條小路。

張先生沿途看到不少汽車爆胎拋錨，幸運的是張先生當時駕駛一輛四驅SUV，最終成功抵達目的地。但四、五個小時在沙漠中的行程，就像是一次冒險的經歷，車上乘客嘔吐不止，更尷尬的是，沿途找不到洗手間。對於谷歌地圖的錯誤導航，張先生表示，高科技雖然發達，但還是會出錯，人們在依賴科技的同時，一定要加上自己的經驗分析。

多名司機11月19日駕駛在拉斯維加斯至洛杉磯的路途中，因為沙塵暴的影響，在谷歌地圖的帶領下，司機們進入一條偏遠的沙漠小徑，並最終無路可走，車輛拋錨，他們在沙漠小路上被困五個小時，最後不得不尋求拖車幫助。根據相關報導，當天有數百人走了同樣的路線陷入困境。

對於此事件，谷歌發言人道歉聲明，對於危險繞道事件表示歉意，並確認公司將不再建議這條路線。

加州公路巡警局（California Highway Patrol ）的官員表示，這種繞道實際上在該地區很常見，GPS導航應用程式會將人們送上偏遠的沙漠道路，當局建議駕駛人堅持使用自己熟悉的主要路線。

多輛汽車沿途陷入泥沼中。（KTLA5電視台）
多輛汽車沿途陷入泥沼中。（KTLA5電視台）

谷歌 洛杉磯 沙塵暴

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